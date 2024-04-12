Свята 12 квітня: День хом’яків, скаутів, вівсянки та інші події

Свята та події 12 квітня

Міжнародний день безпритульних дітей

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про проблеми безпритульних дітей по всьому світу. Він закликає до дій для забезпечення захисту та підтримки дітей, які втратили домівку або були змушені втекти з неї через різні обставини.

Всесвітній день хом’яків

Це час, коли любителі цих милих гризунів можуть відзначити їхню унікальність та зробити свій внесок у покращення умов їхнього утримання. Він також сприяє освіті про правильний догляд за хом’яками та їхнє здоров’я.

Всесвітній день дій в сфері військових витрат

Цей день використовується для привернення уваги до величезних сум, які витрачаються на військові потреби. Він закликає до переосмислення та перерозподілу ресурсів на миротворчість та соціальний розвиток.

День пластуна

Цей день вшановує внесок пластунів у розвиток молодіжного руху та виховання патріотизму. Він також нагадує про історію та традиції пластового руху.

День працівників ракетно-космічної галузі України

Визнання досягнень та важливості працівників ракетно-космічної галузі. Цей день підкреслює значення космічних досліджень та розвитку космічної індустрії для наукового прогресу.

Міжнародний день польоту людини в космос

Цей день відзначає одне з найвеличніших досягнень людства — перший політ людини в космос. Він є нагадуванням про безмежні можливості дослідження космосу та важливість міжнародної співпраці в цій сфері.

Всесвітній фестиваль вівсянки

Це свято відзначає вівсянку як корисний та поживний продукт. Воно спонукає до включення вівсянки в раціон для підтримки здорового способу життя та відзначає її роль у кулінарії.

Іменини 12 квітня

12 квітня іменини святкують: Василь, Давид, Іван, Ісаак, Сергій, Марія.

Хто з відомих людей народився 12 квітня

У цей день народилися:

1899 рік: Василь Седляр, відомий український митець, член знаменитої групи «бойчукістів», зарекомендував себе як талановитий живописець і графік, а також як критик мистецтва і викладач.

1928 рік: Юрій Химич, архітектор і графік з України, відзначився своїми педагогічними здібностями, зробив значний внесок у розвиток архітектурної освіти.

1966 рік: Ігор Слісаренко, український журналіст, здобув популярність завдяки своїй роботі на телебаченні, став відомим серед широкого кола глядачів.

Пам’ятні дати 12 квітня