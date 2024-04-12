Праздники 12 апреля: День хомяков, скаутов, овсянки и другие события

Что празднуют в Украине и мире 12 апреля. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 12 апреля
Международный день бездомных детей
Этот день посвящен повышению осведомленности о проблемах бездомных детей по всему миру. Он призывает к действиям для обеспечения защиты и поддержки детей, которые потеряли дом или были вынуждены бежать из него в силу различных обстоятельств.
Всемирный день хомяков
Это время, когда любители этих милых грызунов могут отметить их уникальность и внести свой вклад в улучшение условий их содержания. Он также способствует образованию о правильном уходе за хомяками и их здоровье.
Всемирный день действий в сфере военных расходов
Этот день используется для привлечения внимания к огромным суммам, которые тратятся на военные нужды. Он призывает к переосмыслению и перераспределению ресурсов на миротворчество и социальное развитие.
День пластуна
Этот день чтит вклад пластунов в развитие молодежного движения и воспитание патриотизма. Он также напоминает об истории и традициях пластового движения.
День работников ракетно-космической отрасли Украины
Признание достижений и важности работников ракетно-космической отрасли. Этот день подчеркивает значение космических исследований и развития космической индустрии для научного прогресса.
Международный день полета человека в космос
Этот день отмечает одно из величайших достижений человечества — первый полет человека в космос. Он является напоминанием о безграничных возможностях исследования космоса и важности международного сотрудничества в этой сфере.
Всемирный фестиваль овсянки
Этот праздник отмечает овсянку как полезный и питательный продукт. Он побуждает к включению овсянки в рацион для поддержания здорового образа жизни и отмечает ее роль в кулинарии.
Именины 12 апреля
12 апреля именины празднуют: Василий, Давид, Иван, Исаак, Сергей, Мария.
Кто из известных людей родился 12 апреля
В этот день родились:
- 1899 год: Василий Седляр, известный украинский художник, член знаменитой группы «бойчукистов», зарекомендовал себя как талантливый живописец и график, а также как критик искусства и преподаватель.
- 1928 год: Юрий Химич, архитектор и график из Украины, отличился своими педагогическими способностями, внес значительный вклад в развитие архитектурного образования.
- 1966 год: Игорь Слисаренко, украинский журналист, получил известность благодаря своей работе на телевидении, стал известным среди широкого круга зрителей.
Памятные даты 12 апреля
- 467 год: Антемий вступает на трон как император Западной Римской империи.
- 1204 год: Константинополь подвергается завоеванию крестоносцами Четвертого Крестового Похода.
- 1606 год: «Юнион Джек» становится официальным флагом, символизирующим объединение Англии и Шотландии, впоследствии дополненный ирландскими элементами.
- 1633 год: Галилео Галилей становится объектом расследования римской инквизицией.
- 1709 год: Шведская армия под командованием Карла XII достигает осады Полтавы.
- 1877 год: Трансвааль переходит под контроль Великобритании.
- 1897 год: Теребовля становится местом проведения первой украинской католической литургии для эмигрантов.
- 1903 год: Введение муниципальной омнибусной службы происходит в Великобритании.
- 1908 год: Мирослав Сичинский, украинский студент, убивает графа Анджея Потоцкого, выражая протест против польского шовинизма.
- 1912 год: Во Львове основан «Пласт» — украинская скаутская организация, пластуны впервые принимают присягу.
- 1934 год: В США начинается забастовка на заводе «Авто-Лайт».
- 1955 год: Вакцина против полиомиелита, созданная Джонасом Солком, признана безопасной и эффективной.
- 1981 год: Запуск «Колумбии», первого пилотируемого космического челнока, происходит с космодрома на мысе Канаверал.
- 2009 год: Команда ВМС США освобождает капитана Ричарда Филлипса, захваченного пиратами, ликвидировав трех из них.