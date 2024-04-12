Праздники 12 апреля: День хомяков, скаутов, овсянки и другие события

Праздники и события 12 апреля

Международный день бездомных детей

Этот день посвящен повышению осведомленности о проблемах бездомных детей по всему миру. Он призывает к действиям для обеспечения защиты и поддержки детей, которые потеряли дом или были вынуждены бежать из него в силу различных обстоятельств.

Всемирный день хомяков

Это время, когда любители этих милых грызунов могут отметить их уникальность и внести свой вклад в улучшение условий их содержания. Он также способствует образованию о правильном уходе за хомяками и их здоровье.

Всемирный день действий в сфере военных расходов

Этот день используется для привлечения внимания к огромным суммам, которые тратятся на военные нужды. Он призывает к переосмыслению и перераспределению ресурсов на миротворчество и социальное развитие.

День пластуна

Этот день чтит вклад пластунов в развитие молодежного движения и воспитание патриотизма. Он также напоминает об истории и традициях пластового движения.

День работников ракетно-космической отрасли Украины

Признание достижений и важности работников ракетно-космической отрасли. Этот день подчеркивает значение космических исследований и развития космической индустрии для научного прогресса.

Международный день полета человека в космос

Этот день отмечает одно из величайших достижений человечества — первый полет человека в космос. Он является напоминанием о безграничных возможностях исследования космоса и важности международного сотрудничества в этой сфере.

Всемирный фестиваль овсянки

Этот праздник отмечает овсянку как полезный и питательный продукт. Он побуждает к включению овсянки в рацион для поддержания здорового образа жизни и отмечает ее роль в кулинарии.

Именины 12 апреля

12 апреля именины празднуют: Василий, Давид, Иван, Исаак, Сергей, Мария.

Кто из известных людей родился 12 апреля

В этот день родились:

1899 год: Василий Седляр, известный украинский художник, член знаменитой группы «бойчукистов», зарекомендовал себя как талантливый живописец и график, а также как критик искусства и преподаватель.

1928 год: Юрий Химич, архитектор и график из Украины, отличился своими педагогическими способностями, внес значительный вклад в развитие архитектурного образования.

1966 год: Игорь Слисаренко, украинский журналист, получил известность благодаря своей работе на телевидении, стал известным среди широкого круга зрителей.

Памятные даты 12 апреля