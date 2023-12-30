Свята та повір’я 30 грудня: що потрібно встигнути до Нового року

30 грудня в Одесі та області оголошено жалобу

Яке церковне свято 30 грудня

30 грудня у церковному календарі –— день пам’яті Онисії Солунської. Вона жила у III столітті і здобула досить непогану на той час освіту, адже народилася у заможній родині. Благочестиве життя полюбилося дівчині ще з ранніх років, тому вона ніколи не пишалася своїми багатствами. Росла, однак, лагідним і смиренним. Після смерті батьків роздала все своє багатство біднякам. Сама ж почала вести сподвижницьке життя. Коли імператором став Максиміліан, він почав гоніння за християнами. Тоді Аніссю схопили і кинули до в’язниці. Довго мучили дівчину, а потім убили мечем.

Що не можна робити 30 грудня

Небажано мати якісь стосунки з грошима, бо будуть проблеми з фінансами.

Не можна пересуватися пішки на великі дистанції.

Заборонено прясти та шити, бо це принесе нещастя.

Народні прикмети та традиції на 30 грудня

Серед наших пращурів було чимало цікавих прикмет.

дивилися, який день: ясна погода до потепління;

вітер дме з півдня – чекайте тепле літо та врожайний рік;

голосно цвірінькають горобці — до швидкої відлиги;

не видно зірок на небі – погода зміниться;

вітер західний – у річках буде багато риби;

пішов сніг – літо буде похмурим.

У народному календарі дата отримала назву Онисія Зимова. Наші пращури різали свиней і гусей, готуючись до Маланки та вечора Василя. Вірили також, що дитина, яка народилася на Аніссю, буде дуже щасливою.

Іменинники 30 грудня

Антон,

Данило,

Лев,

Макар,

Тимон,

Федора,

Феодосія,

Ярина,

Ірина,

Марія,

Онісія.

Талісманом людини, народженої 30 грудня, є амазоніт. Мінерал, який вважається уособленням спокійної енергії, стабільності. А ще амазоніт називають жіночим каменем, що приносить щастя.

30 грудня народилися:

1906 – український художник, графік, поет, мистецтвознавець, журналіст, громадський діяч Святослав Гординський ;

; 1912 – український актор, гуморист, майстер художнього слова Андрій Сова ;

; 1971 – український бандурист, співак, громадсько-політичний діяч Волощук Назар Олександрович.

Пам’ятні дати 30 грудня

1616 рік — виходить з друку “Часослов” — перша друкована книга в Києві;

1853 рік — США купують в Мексики південну частину майбутніх штатів Аризона та Нью-Мексико;

1905 рік — француз Віктор Емері на автомобілі “Darracq” з бензиновим двигуном встановлює новий світовий рекорд — поблизу Арле-Салон він розвиває швидкість 109.589 миль/год (177.5 км/год);

1927 рік — в Токіо між районами Уено і Асакуса починає діяти перший в Азії метрополітен;

1947 рік — під тиском комуністів останній король Румунії Міхай I зрікається престолу;

1964 рік — утворюють ЮНКТАД (Конференція ООН з торгівлі та розвитку);

1965 рік — Фердинанд Маркос стає президентом Філіппін;

1992 рік — у Сімферополі починає виходити україномовна громадсько-політична та літературна газета “Кримська світлиця”;

1993 рік — Ізраїль i Ватикан встановлюють дипломатичні відносини;

1999 рік — Верховний Суд України визнає статті кримінального кодексу, що передбачали смертну кару, неконституційними;

2006 рік — у Багдаді страчують через повішення президента Іраку (1979—2003) Саддама Хусейна.

Який сьогодні день в Україні і світі

30 грудня в Україні і світі святкують Фестиваль величезних змін в останню хвилину. Багато людей на початку нового року ставлять собі цілі для досягнення певних вершин. Якщо ж протягом року зволікати, то ці обіцянки так і залишаються невиконаними. Ця незвична подія мотивує завершити виконання завдань, які ви ставили перед собою на початку цього року. Інколи для цього доводиться докласти чималих зусиль, адже часу залишається досить мало.

Також 30 грудня День глобального планування. Дата присвячена підбиттю підсумків року, який проходить, а також створенню цілей на прийдешній рік. Подія заохочує людей задуматися і переглянути своє прагнення, спланувати детальні кроки для їхнього втілення в життя. Перед тим, як писати цілі на новий рік, спробуйте проаналізувати минулий. Завдяки такому самоаналізу ви зможете ставити перед собою справді важливі цілі.

А ще 30 грудня святкують День соди. В історії людства гідрокарбонат натрію є однією з найбільш популярних хімічних речовин. Його широко використовують в різноманітних сферах життя. Невідомо, хто і коли придумав таке незвичайне свято, але воно допомагає людству зрозуміти, яку важливу роль грає сода у нашому повсякденні.