Праздники и поверья 30 декабря: что нужно успеть к Новому году

30 декабря в Одессе и области объявлен траур

Какой церковный праздник 30 декабря

30 декабря в церковном календаре – день памяти Анисьи Солунской. Она жила в III веке и получила достаточно неплохое в то время образование, ведь родилась в зажиточной семье. Благочестивая жизнь полюбилась девушке еще с ранних лет, поэтому она никогда не гордилась своими богатствами. Росла, однако, кротким и смиренным. После смерти родителей раздала все свое богатство беднякам. Сама же начала вести сподвижническую жизнь. Когда императором стал Максимилиан, он начал гонение за христианами. Тогда Анисью схватили и бросили в тюрьму. Долго мучили девушку, а позже убили мечом.

Что нельзя делать 30 декабря

Нежелательно иметь какие-либо дела с деньгами, потому что будут проблемы с финансами.

Нельзя передвигаться пешком на большие дистанции.

Запрещено прясть и шить, потому что это принесет несчастье.

Народные приметы и традиции на 30 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: ясная погода до потепления;

ветер дует с юга — ждите теплое лето и урожайный год;

громко чирикают воробьи — к быстрой оттепели;

не видно звезд на небе — погода изменится;

ветер западный — в реках будет много рыбы;

пошел снег — лето будет пасмурным.

В народном календаре дата получила название Онисия Зимняя. Наши предки резали свиней и гусей, готовясь к Маланке и вечеру Василию. Верили также, что ребенок, родившийся на Анисью, будет очень счастлив.

Именинники 30 декабря

Антон,

Даниил,

Лев,

Макар,

Тимон,

Федора,

Феодосия,

Ярина,

Ирина,

Мария,

Онисия.

Талисманом человека, рожденного 30 декабря, является амазонит. Минерал, считающийся олицетворением спокойной энергии, стабильности. А еще амазонит называют женским камнем, который приносит счастье.

30 декабря родились:

1906 год – украинский художник, график, поэт, искусствовед, журналист, общественный деятель Святослав Гордынский ;

; 1912 год – украинский актер, юморист, мастер художественного слова Андрей Сова ;

; 1971 год – украинский бандурист, певец, общественно-политический деятель Волощук Назар Александрович.

Памятные даты 30 декабря

1616 год — выходит из печати «Часослов» — первая печатная книга в Киеве;

1853 год — США покупают у Мексики южную часть будущих штатов Аризона и Нью-Мексико;

1905 год — француз Виктор Эмери на автомобиле «Darracq» с бензиновым двигателем устанавливает новый мировой рекорд — вблизи Арле-Салон он развивает скорость 109.589 миль/час (177.5 км/ч);

1927 год — в Токио между районами Уэно и Асакуса начинает действовать первый в Азии метрополитен;

1947 год — под давлением коммунистов последний король Румынии Михай I отрекается от престола;

1964 год — образуют ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию);

1965 год — Фердинанд Маркос становится президентом Филиппин;

1992 год — в Симферополе начинает выходить украиноязычная общественно-политическая и литературная газета «Крымская светлица»;

1993 год — Израиль и Ватикан устанавливают дипломатические отношения;

1999 год — Верховный Суд Украины признает статьи уголовного кодекса, предусматривавшие смертную казнь, неконституционными;

2006 год — в Багдаде казнят из-за повешения президента Ирака (1979—2003) Саддама Хусейна.

Какой сегодня день в Украине и мире

30 декабря в Украине и мире празднуют Фестиваль огромных изменений в последнюю минуту. Многие в начале нового года ставят себе цели для достижения определенных вершин. Если же в течение года медлить, эти обещания так и остаются невыполненными. Это необычное событие мотивирует завершить выполнение заданий, которые вы ставили перед собой в начале этого года. Иногда для этого приходится приложить немалые усилия, ведь времени остается достаточно мало.

Также 30 декабря День глобального планирования. Дата посвящена подведению итогов проходящего года, а также созданию целей на грядущий год. Событие поощряет людей задуматься и пересмотреть свое стремление, спланировать детальные шаги по их воплощению в жизнь. Перед тем как писать цели на новый год, попробуйте проанализировать прошлый. Благодаря такому самоанализу вы сможете ставить перед собой действительно важные цели.

А еще 30 декабря празднуют День соды. В истории человечества гидрокарбонат натрия является одним из самых популярных химических веществ. Его широко используют в разных сферах жизни. Неизвестно, кто и когда придумал такой необычный праздник, но он помогает человечеству понять, какую важную роль играет сода в нашей повседневной жизни.