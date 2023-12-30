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Праздники и поверья 30 декабря: что нужно успеть к Новому году

Праздники и поверья 30 декабря: что нужно успеть к Новому году

Сегодня, 30 декабря, в мире отмечают Фестиваль огромных перемен в последнюю минуту. Православные верующие чтят память Анисьи Солунской.

30 декабря в Одессе и области объявлен траур

Какой церковный праздник 30 декабря

30 декабря в церковном календаре – день памяти Анисьи Солунской. Она жила в III веке и получила достаточно неплохое в то время образование, ведь родилась в зажиточной семье. Благочестивая жизнь полюбилась девушке еще с ранних лет, поэтому она никогда не гордилась своими богатствами. Росла, однако, кротким и смиренным. После смерти родителей раздала все свое богатство беднякам. Сама же начала вести сподвижническую жизнь. Когда императором стал Максимилиан, он начал гонение за христианами. Тогда Анисью схватили и бросили в тюрьму. Долго мучили девушку, а позже убили мечом.

Что нельзя делать 30 декабря

  • Нежелательно иметь какие-либо дела с деньгами, потому что будут проблемы с финансами.
  • Нельзя передвигаться пешком на большие дистанции.
  • Запрещено прясть и шить, потому что это принесет несчастье.

Народные приметы и традиции на 30 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • смотрели, какой сегодня день: ясная погода до потепления;
  • ветер дует с юга — ждите теплое лето и урожайный год;
  • громко чирикают воробьи — к быстрой оттепели;
  • не видно звезд на небе — погода изменится;
  • ветер западный — в реках будет много рыбы;
  • пошел снег — лето будет пасмурным.

В народном календаре дата получила название Онисия Зимняя. Наши предки резали свиней и гусей, готовясь к Маланке и вечеру Василию. Верили также, что ребенок, родившийся на Анисью, будет очень счастлив.

Именинники 30 декабря

  • Антон,
  • Даниил,
  • Лев,
  • Макар,
  • Тимон,
  • Федора,
  • Феодосия,
  • Ярина,
  • Ирина,
  • Мария,
  • Онисия.

Талисманом человека, рожденного 30 декабря, является амазонит. Минерал, считающийся олицетворением спокойной энергии, стабильности. А еще амазонит называют женским камнем, который приносит счастье.

30 декабря родились:

  • 1906 год – украинский художник, график, поэт, искусствовед, журналист, общественный деятель Святослав Гордынский;
  • 1912 год – украинский актер, юморист, мастер художественного слова Андрей Сова;
  • 1971 год – украинский бандурист, певец, общественно-политический деятель Волощук Назар Александрович.

Памятные даты 30 декабря

1616 год — выходит из печати «Часослов» — первая печатная книга в Киеве;
1853 год — США покупают у Мексики южную часть будущих штатов Аризона и Нью-Мексико;
1905 год — француз Виктор Эмери на автомобиле «Darracq» с бензиновым двигателем устанавливает новый мировой рекорд — вблизи Арле-Салон он развивает скорость 109.589 миль/час (177.5 км/ч);
1927 год — в Токио между районами Уэно и Асакуса начинает действовать первый в Азии метрополитен;
1947 год — под давлением коммунистов последний король Румынии Михай I отрекается от престола;
1964 год — образуют ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию);
1965 год — Фердинанд Маркос становится президентом Филиппин;
1992 год — в Симферополе начинает выходить украиноязычная общественно-политическая и литературная газета «Крымская светлица»;
1993 год — Израиль и Ватикан устанавливают дипломатические отношения;
1999 год — Верховный Суд Украины признает статьи уголовного кодекса, предусматривавшие смертную казнь, неконституционными;
2006 год — в Багдаде казнят из-за повешения президента Ирака (1979—2003) Саддама Хусейна.

Какой сегодня день в Украине и мире

30 декабря в Украине и мире празднуют Фестиваль огромных изменений в последнюю минуту. Многие в начале нового года ставят себе цели для достижения определенных вершин. Если же в течение года медлить, эти обещания так и остаются невыполненными. Это необычное событие мотивирует завершить выполнение заданий, которые вы ставили перед собой в начале этого года. Иногда для этого приходится приложить немалые усилия, ведь времени остается достаточно мало.

Также 30 декабря День глобального планирования. Дата посвящена подведению итогов проходящего года, а также созданию целей на грядущий год. Событие поощряет людей задуматься и пересмотреть свое стремление, спланировать детальные шаги по их воплощению в жизнь. Перед тем как писать цели на новый год, попробуйте проанализировать прошлый. Благодаря такому самоанализу вы сможете ставить перед собой действительно важные цели.

А еще 30 декабря празднуют День соды. В истории человечества гидрокарбонат натрия является одним из самых популярных химических веществ. Его широко используют в разных сферах жизни. Неизвестно, кто и когда придумал такой необычный праздник, но он помогает человечеству понять, какую важную роль играет сода в нашей повседневной жизни.

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