Нагадаємо, у квітні 2025 року було ухвалено нове рішення про реорганізацію морських вишів, а саме, створення Української державної морської академії шляхом приєднання до неї Національного університету «Одеська морська академія» та Одеського національного морського університету.

Акція протесту, яка зібрала сотні студентів Одеського національного морського університету, пройшла під стінами вишу 16 квітня.

Студенти вийшли з плакатами: «ОНМУ – це більше, ніж назва. Це наша гордість!», “Не чіпайте наше майбутнє – залиште статус Національного!”, »Ми – не статистика. Ми – студенти, які борються за знння!», “Наука має зростати, а не знижуватися!”.

Студенти вимагають збереження статусу «національного» для ОНМУ і визнання значущості освітньої та наукової діяльності вишу. Вони побоюються, що втрата статусу загрожує репутації та знижує конкурентоспроможність, оскільки ОНМУ має визнаний бренд у Європі (співпраця з EACEA).

До теми: Яким має бути єдиний морський виш в Одесі – думка колективу «водного» університету

Того ж дня студенти подали до Кабміну петицію з вимогою відхилити проєкт створення Української державної морської академії та зберегти незалежність і самобутність ОНМУ.

«Руйнування унікальних освітніх моделей: ОНМУ готує фахівців за 68 програмами (інженери, менеджери, юристи, логісти), а НУОМА спеціалізується на командному складі суден. Об’єднання в «академію» знищить цю спеціалізацію, зробивши освіту менш гнучкою…ОНМУ має 95-річний досвід, докторантуру та власні наукові ради. Реорганізація під загрозою знищить ці здобутки», – йдеться в петиці