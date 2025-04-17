Напомним, в апреле 2025 года было приняло новое решение о реорганизации морских вузов, а именно, образование Украинской государственной морской академии путем присоединения к ней Национального университета «Одесская морская академия» и Одесского национального морского университета.

Акция протеста, которая собрала сотни студентов Одесского национального морского университета, прошла под стенами вуза 16 апреля.

Студенты вышли с плакатами: «ОНМУ — это больше, чем название. Это наша гордость!», „Не трогайте наше будущее — оставьте статус Национального!“, “Мы — не статистика. Мы — студенты, которые борются за знания!”, «Наука должна расти, а не снижаться!».

Студенты требуют сохранения статуса «национального» для ОНМУ и признания значимости образовательной и научной деятельности вуза. Они опасаются, что потеря статуса угрожает репутации и снижает конкурентоспособность, поскольку ОНМУ имеет признанный бренд в Европе (сотрудничество с EACEA).

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В тот же день студенты подали в Кабмин петицию с требованием отклонить проект создания Украинской государственной морской академии и сохранить независимость и самобытность ОНМУ.

“Разрушение уникальных образовательных моделей: ОНМУ готовит специалистов по 68 программам (инженеры, менеджеры, юристы, логисты), а НУОМА специализируется на командном составе судов. Объединение в «академию» уничтожит эту специализацию, сделав образование менее гибким…ОНМУ имеет 95-летний опыт, докторантуру и собственные научные советы. Реорганизация под угрозой уничтожит эти достижения”, — говорится в петиции.