Стартують безплатні курси програмування для одеських школярів: як доєднатися

Курс Python: основи програмування та алгоритмічне мислення

Цей курс розрахований на учнів 7–11 класів і має на меті навчити основам програмування на Python. Учасники отримають знання з алгоритмічного мислення та логіки, що стане корисним для побудови майбутньої кар’єри в IT. Курс триватиме з 19 вересня до 4 грудня 2024 року, а заняття відбуватимуться щочетверга та щонеділі.

Квантове програмування для дівчат

Спеціальний курс для дівчат 7–9 класів, присвячений квантовим технологіям, зокрема таким поняттям, як квантова заплутаність та суперпозиція. Учасниці ознайомляться з перевагами квантових обчислень та можливостями їхнього використання в майбутньому. Курс триватиме з 1 жовтня до 3 грудня 2024 року, заняття проходитимуть щовівторка.

Frontend: основи розробки на JavaScript

Цей курс призначений для школярів, які бажають навчитися розробляти вебсторінки. Учні опанують основні інструменти JavaScript, що дозволить їм створювати власні вебресурси. Навчання триватиме з 24 вересня до 12 грудня 2024 року з уроками у вівторок і четвер, час занять залежить від віку учасників.

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