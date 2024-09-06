Стартуют бесплатные курсы программирования для одесских школьников: как присоединиться

В Одессе запускают серию бесплатных курсов для учеников 5-11 классов, где они смогут освоить современные направления программирования. Программа включает курсы Python, Frontend, а также квантовое программирование для девушек. Кроме технических навыков, участники смогут изучать английский язык и участвовать в программе поддержки ментального здоровья. Об этом сообщает Одесский городской совет.
Курс Python: основы программирования и алгоритмическое мышление
Этот курс рассчитан на учащихся 7-11 классов и имеет целью научить основам программирования на Python. Участники получат знания по алгоритмическому мышлению и логике, что станет полезным для построения будущей карьеры в IT. Курс продлится с 19 сентября по 4 декабря 2024 года, а занятия будут проходить по четвергам и воскресеньям.
Квантовое программирование для девушек
Специальный курс для девушек 7-9 классов, посвященный квантовым технологиям, в частности таким понятиям, как квантовая запутанность и суперпозиция. Участницы ознакомятся с преимуществами квантовых вычислений и возможностями их использования в будущем. Курс продлится с 1 октября по 3 декабря 2024 года, занятия будут проходить каждый вторник.
Frontend: основы разработки на JavaScript
Этот курс предназначен для школьников, желающих научиться разрабатывать веб-страницы. Ученики овладеют основными инструментами JavaScript, что позволит им создавать собственные веб-ресурсы. Обучение продлится с 24 сентября по 12 декабря 2024 года с уроками во вторник и четверг, время занятий зависит от возраста участников.
Детали по регистрации на курсы можно найти по ссылкам