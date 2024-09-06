Стартуют бесплатные курсы программирования для одесских школьников: как присоединиться

Курс Python: основы программирования и алгоритмическое мышление

Этот курс рассчитан на учащихся 7-11 классов и имеет целью научить основам программирования на Python. Участники получат знания по алгоритмическому мышлению и логике, что станет полезным для построения будущей карьеры в IT. Курс продлится с 19 сентября по 4 декабря 2024 года, а занятия будут проходить по четвергам и воскресеньям.

Квантовое программирование для девушек

Специальный курс для девушек 7-9 классов, посвященный квантовым технологиям, в частности таким понятиям, как квантовая запутанность и суперпозиция. Участницы ознакомятся с преимуществами квантовых вычислений и возможностями их использования в будущем. Курс продлится с 1 октября по 3 декабря 2024 года, занятия будут проходить каждый вторник.

Frontend: основы разработки на JavaScript

Этот курс предназначен для школьников, желающих научиться разрабатывать веб-страницы. Ученики овладеют основными инструментами JavaScript, что позволит им создавать собственные веб-ресурсы. Обучение продлится с 24 сентября по 12 декабря 2024 года с уроками во вторник и четверг, время занятий зависит от возраста участников.

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