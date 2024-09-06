Новости Одессы и Одесской области

Стартуют бесплатные курсы программирования для одесских школьников: как присоединиться

Стартуют бесплатные курсы программирования для одесских школьников: как присоединиться

В Одессе запускают серию бесплатных курсов для учеников 5-11 классов, где они смогут освоить современные направления программирования. Программа включает курсы Python, Frontend, а также квантовое программирование для девушек. Кроме технических навыков, участники смогут изучать английский язык и участвовать в программе поддержки ментального здоровья. Об этом сообщает Одесский городской совет.

Курс Python: основы программирования и алгоритмическое мышление

Этот курс рассчитан на учащихся 7-11 классов и имеет целью научить основам программирования на Python. Участники получат знания по алгоритмическому мышлению и логике, что станет полезным для построения будущей карьеры в IT. Курс продлится с 19 сентября по 4 декабря 2024 года, а занятия будут проходить по четвергам и воскресеньям.

Квантовое программирование для девушек

Специальный курс для девушек 7-9 классов, посвященный квантовым технологиям, в частности таким понятиям, как квантовая запутанность и суперпозиция. Участницы ознакомятся с преимуществами квантовых вычислений и возможностями их использования в будущем. Курс продлится с 1 октября по 3 декабря 2024 года, занятия будут проходить каждый вторник.

Frontend: основы разработки на JavaScript

Этот курс предназначен для школьников, желающих научиться разрабатывать веб-страницы. Ученики овладеют основными инструментами JavaScript, что позволит им создавать собственные веб-ресурсы. Обучение продлится с 24 сентября по 12 декабря 2024 года с уроками во вторник и четверг, время занятий зависит от возраста участников.

Детали по регистрации на курсы можно найти по ссылкам

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua