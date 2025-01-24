Історія створення служби зовнішньої розвідки України

Служба зовнішньої розвідки України була утворена 2004 року указом другого Президента України Леоніда Кучми.

Службу зовнішньої розвідки України було створено на базі Департаменту розвідки та розвідпідрозділів регіональних органів Служби безпеки України для здійснення розвідувальної діяльності в політичній, економічній, військово-технічній, науково-технологічній, інформаційній та екологічній сферах, участі в боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, тероризмом, забезпечення безпеки установ і громадян України за кордоном.

Керівник СЗР входить до складу Ради національної безпеки і оборони України і підпорядковується безпосередньо президенту України.

1 грудня 2005 року Верховна Рада ухвалила закон «Про Службу зовнішньої розвідки України», який визначає правовий статус, загальну структуру, принципи керівництва та загальну чисельність СЗР.

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У листопаді 2018 року п’ятий Президент України Петро Порошенко, «враховуючи значний внесок співробітників розвідувальних органів України у справу забезпечення захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз, а також життя, здоров’я її громадян та об’єктів державної власності за межами України, зміцнення обороноздатності держави, з метою відродження національної розвідувальної ідентичності та започаткування сучасних традицій ушанування звитяг зовнішньої розвідки України», встановив в Україні День зовнішньої розвідки України.

У грудні 2024 року Президент України Володимир Зеленський своїм указом затвердив емблему і прапор Служби зовнішньої розвідки України.

«Емблемою Служби зовнішньої розвідки України є графітово-сірий прямий рівносторонній хрест зі сторонами, що розходяться, облямований двома срібними пряжками», – йдеться в указі.