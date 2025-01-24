История создания службы внешней разведки Украины

Служба внешней разведки Украины была образована в 2004 году указом второго Президента Украины Леонида Кучмы.

Служба внешней разведки Украины была создана на базе Департамента разведки и разведподразделений региональных органов Службы безопасности Украины для осуществления разведывательной деятельности в политической, экономической, военно-технической, научно-технологической, информационной и экологической сферах, участия в борьбе с международной организованной преступностью, терроризмом, обеспечение безопасности учреждений и граждан Украины за границей.

Руководитель СВР входит в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины и подчиняется непосредственно президенту Украины.

1 декабря 2005 года Верховной Радой был принят закон «О Службе внешней разведки Украины», который определяет правовой статус, общую структуру, принципы руководства и общую численность СВР.

В ноябре 2018 года пятый Президент Украины Петр Порошенко, «учитывая значительный вклад сотрудников разведывательных органов Украины в дело обеспечения защиты национальных интересов Украины от внешних угроз, а также жизни, здоровья ее граждан и объектов государственной собственности за пределами Украины, укрепления обороноспособности государства, с целью возрождения национальной разведывательной идентичности и начала современных традиций чествования побед внешней разведки Украины», установил в Украине День внешней разведки Украины.

В декабре 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил эмблему и флаг Службы внешней разведки Украины.

«Эмблемой Службы внешней разведки Украины является графитово-серый прямой равносторонний крест с расходящимися сторонами, окаймленный двумя серебряными пряжками», — говорится в указе.