Сьогодні, 14 вересня, деякі одесити залишуться без газу: адреси

Сьогодні, 14 вересня, деякі одесити залишаться без газопостачання — проводитимуться ремонтні роботи на газопроводі середнього тиску.
Про це повідомили в АТ “Одесагаз”.
У повідомленні йдеться, що сьогодні 14 вересня проводитимуться ремонтні роботи за адресою вул. Єфімова, 32.
У зв’язку з чим з 9:00 до 18:00 буде відключено від газопостачання як житлові будинки, серед яких великий ЖК, так і котельні.
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