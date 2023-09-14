Сегодня, 14 сентября, у некоторых одесситов не будет газа: адреса

Сегодня, 14 сентября, некоторые одесситы останутся без газоснабжения — будут проводиться ремонтные работы на газопроводе среднего давления.
Об этом сообщили в АО “Одессагаз”.
В сообщении говорится, что сегодня 14 сентября, будут проводиться ремонтные работы по адресу ул. Ефимова, 32.
В связи с чем с 9:00 до 18:00 будут отключены от газоснабжения как жилые дома, среди которых большой ЖК, так и котельни.
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