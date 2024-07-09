«Скільки ще Охмадитів має трапитись?.. Світе – агов!»: українці в Румунії підтримали постраждалих від обстрілу (фото, відео)

«Скільки ще Охмадитів має трапитись?.. Світе – агов!»: українці в Румунії підтримали постраждалих від обстрілу (фото, відео)

В Бухаресті, після масованої атаки окупантів по українських містах та лікарні Охмадит, переселенці почали спонтанно збиратись біля своїй Амбасади. Про це повідомляє кореспондент «Одеського Життя» в Румунії.

Люди приносили під браму дипмісії дитячі іграшки, квіти та свічки в пам’ять про загиблих дітей.

акція у Бухаресті
акція у Бухаресті
акція у Бухаресті

До зібравшихся вийшли представники дипкорпусу, та всі разом українці провели хвилину мовчання.

«Терористам не вдасться залякати українців та українську націю емоційної перемогою попри всі ці жертви, які доводиться бачити зараз. Попри обставини, в яких ми живемо, ми повинні бути всі єдині», – підкреслив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Румунії Ігор Прокопчук.

Станом на зараз відомо про 38 загиблих у результаті вчорашньої атаки рф по Україні, серед них – четверо дітей, повідомив зранку президент Зеленський.

Він додав, що 190 людей отримали поранення. Усім надається допомога. У лікарнях Києва перебувають 64 людини, 28 госпіталізовано в Кривому Розі, 6 людей – у Дніпрі. З «Охматдиту» всі пацієнти переведені в інші медичні заклади.

акція у Бухаресті

Автор Наталі ШЕСТАКОВА
Відео Антонина ХАЛІУРОВА

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Матеріал створений за участю CFI, Agence française de developpement medias, як частина Hub Bucharest Project за підтримки Міністерства закордонних справ Франції.

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