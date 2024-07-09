«Скільки ще Охмадитів має трапитись?.. Світе – агов!»: українці в Румунії підтримали постраждалих від обстрілу (фото, відео)

Люди приносили під браму дипмісії дитячі іграшки, квіти та свічки в пам’ять про загиблих дітей.

До зібравшихся вийшли представники дипкорпусу, та всі разом українці провели хвилину мовчання.

«Терористам не вдасться залякати українців та українську націю емоційної перемогою попри всі ці жертви, які доводиться бачити зараз. Попри обставини, в яких ми живемо, ми повинні бути всі єдині», – підкреслив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Румунії Ігор Прокопчук.



Станом на зараз відомо про 38 загиблих у результаті вчорашньої атаки рф по Україні, серед них – четверо дітей, повідомив зранку президент Зеленський.

Він додав, що 190 людей отримали поранення. Усім надається допомога. У лікарнях Києва перебувають 64 людини, 28 госпіталізовано в Кривому Розі, 6 людей – у Дніпрі. З «Охматдиту» всі пацієнти переведені в інші медичні заклади.

Автор Наталі ШЕСТАКОВА

Відео Антонина ХАЛІУРОВА

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