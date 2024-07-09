«Сколько еще Охмадитов должно случиться?.. Мир – эй!»: украинцы в Румынии поддержали пострадавших от обстрела (фото, видео)

«Сколько еще Охмадитов должно случиться?.. Мир – эй!»: украинцы в Румынии поддержали пострадавших от обстрела (фото, видео)

В Бухаресте, после массированной атаки оккупантов по украинским городам и больнице Охмадит, переселенцы начали спонтанно собираться возле своего Посольства. Об этом сообщает корреспондент «Одесской Жизни» в Румынии.

Люди приносили под ворота дипмиссии детские игрушки, цветы и свечи в память о погибших детях.

акция в Бухаресте
акция в Бухаресте
акция в Бухаресте

К собравшимся вышли представители дипкорпуса, и все вместе украинцы провели минуту молчания.

«Террористам не удастся запугать украинцев и украинскую нацию эмоциональной победой несмотря на все эти жертвы, которые приходится видеть сейчас. Несмотря на обстоятельства, в которых мы живем, мы должны быть все едины», — подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Румынии Игорь Прокопчук.

На сегодняшний день известно о 38 погибших в результате вчерашней атаки рф по Украине, среди них — четверо детей, сообщил утром президент Зеленский.

Он добавил, что 190 человек получили ранения. Всем оказывается помощь. В больницах Киева находятся 64 человека, 28 госпитализированы в Кривом Роге, 6 человек – в Днепре. Из «Охматдета» все пациенты переведены в другие медицинские учреждения.

акция в Бухаресте

Автор Натальи ШЕСТАКОВА
Видео Антонина ХАЛИУРОВА
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Материал создан с участием CFI, Agence française de developpement medias, как часть Hub Bucharest Project при поддержке Министерства иностранных дел Франции.

 

 

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