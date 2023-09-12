Два райони Одеської області перерахували кошти для підтримки ЗСУ

З ініціативи голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера громади півдня Одещини перерахували з місцевих бюджетів до обласної субвенції — на зміцнення матеріально-технічної бази військових.
Нагадаємо, 11 серпня 2023 року начальник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер закликав регіони Одеської області перерахувати вільні кошти до обласного бюджету з метою передати їх на потрібні військових.
Так, Ренійська громада виділила з дохідної частини загального фонду бюджету 11,3 мільйона гривень. Депутати Болградської міської ради проголосували за перерахування на підтримку військових та оборону держави 7,2 мільйона гривень. Провели сесії та ухвалили рішення про виділення субвенції для підтримки ЗСУ:
- Суворівська громада (4,5 мільйона гривень);
- Саф’янівська громада (2,7 мільйона);
- Кілійська громада (2,3 мільйона);
- Вилківська громада (1,7 мільйона).