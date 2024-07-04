Новий спеціалізований транспорт отримав одеський центр невідкладної медичної допомоги

Новий спеціалізований транспорт отримав одеський центр невідкладної медичної допомоги

Чергова спеціалізована автівка для автопарку Одеського міського центра невідкладної медичної допомоги була передана за сприяння мера італійського міста Трієст Роберто Діпьяцца. Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

Це вже п’ята машина швидкої допомоги, яку одесити отримали від італійців.

Загалом, з лютого 2022 року європейські міста передали Одесі 17 автомобілів у рамках гуманітарної допомоги. Частину з них, за погодженням з партнерами, передано військовим та Херсонській міській лікарні.

машина швидкої всередині

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