Новий спеціалізований транспорт отримав одеський центр невідкладної медичної допомоги

Чергова спеціалізована автівка для автопарку Одеського міського центра невідкладної медичної допомоги була передана за сприяння мера італійського міста Трієст Роберто Діпьяцца. Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.
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