Штурмова бригада Нацполіції «Лють» запрошує добровольців*

Основна вимога до кандидатів: висока мотивація знищувати ворога.

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Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють» – це воєнізований підрозділ Департаменту поліції особливого призначення нового зразка, призначений для відображення та захисту від збройної агресії Російської Федерації проти України.

У січні 2023 року МВС розпочало формування штурмових бригад «Гвардія наступу», куди увійшли бригада Нацполіції «Лють», бригада Держприкордонслужби «Сталевий кордон» та шість бригад Нацгвардії. Основу підрозділів склали поліцейські, прикордонники, нацгвардійці.

13 січня 2023 року Кабмін ухвалив створити міжрегіональний територіальний орган Нацполіції для посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій України. А 2 лютого 2023 року бригаду було створено на базі двох полків спецпризначення «Сафарі» та «Цунамі», батальйону патрульної поліції особливого призначення «Луганськ-1». Це бійці, які виконували бойові завдання на Київщині, Запорізькому, Харківському, Херсонському та Донецькому напрямках.

Надалі бригада має замінити усі підрозділи патрульної служби поліції особливого призначення.

Бригада повинна виконувати завдання з деокупації Кремінної та Сватова, працюватиме і на Донеччині. Зокрема виконувати бойові завдання на Лиманському напрямку.

В арсеналі бригади «Лють» є бронетехніка (БМП, БТР, ронеавтомобілі), артилерійське, зенітне, протитанкове та снайперське озброєння.

Її завдання:

захист від збройної агресії проти України;

проведення штурмових дій;

знешкодження диверсійно-розвідувальних груп та незаконних збройних формувань ворога;

аеророзвідка;

виявлення позицій та ліквідація противника.

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