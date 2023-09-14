Штормове попередження на 15 вересня: одеситів просять бути пильними

В Одесі та Одеській області на 15 вересня оголошено штормове попередження. За прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів вночі очікуються пориви південно-західного вітру 15-17 м/с. А вдень прогнозують грозу.

Про це повідомили в Одеській міськраді.

Одеська влада просить мешканців регіону бути пильними та обмежити перебування на вулицях.

Також просять водіїв не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач. Внаслідок поривчастого вітру та дощу можливе падіння гілок та кабелів.

Також мешканцям Одеси та області нагадали, що через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека, тому перебувати у пляжній зоні небезпечно.

Цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду. У разі виявлення морської міни або предметів, схожих на них, у жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102, –

зазначили у повідомленні.

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Фото ілюстративне.