Новини Одеси та Одеської області

Штормове попередження на 15 вересня: одеситів просять бути пильними

Штормове попередження на 15 вересня: одеситів просять бути пильними

В Одесі та Одеській області на 15 вересня оголошено штормове попередження. За прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів вночі очікуються пориви південно-західного вітру 15-17 м/с. А вдень прогнозують грозу.

Про це повідомили в Одеській міськраді.

Одеська влада просить мешканців регіону бути пильними та обмежити перебування на вулицях.

Також просять водіїв не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач. Внаслідок поривчастого вітру та дощу можливе падіння гілок та кабелів.

Також мешканцям Одеси та області нагадали, що через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека, тому перебувати у пляжній зоні небезпечно.

Цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду. У разі виявлення морської міни або предметів, схожих на них, у жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102, –

зазначили у повідомленні.

Читайте також: На Одещину повертається 30-градусна спека?

Фото ілюстративне.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати