Штормовое предупреждение на 15 сентября: одесситов просят быть бдительными

В Одессе и Одесской области на 15 сентября объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ночью ожидаются порывы юго-западного ветра 15-17 м/с. А днем прогнозируют грозу.
Об этом сообщили в Одесском горсовете.
Одесские власти просят жителей региона быть бдительными и ограничить пребывание на улицах.
Также просят водителей не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач. В результате порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей.
Также жителям Одессы и области напомнили, что из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность, поэтому находиться в пляжной зоне опасно.
Вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. При обнаружении морской мины или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102, —
отметили в сообщении.
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Фото иллюстративное.