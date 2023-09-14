Штормовое предупреждение на 15 сентября: одесситов просят быть бдительными

В Одессе и Одесской области на 15 сентября объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ночью ожидаются порывы юго-западного ветра 15-17 м/с. А днем ​​прогнозируют грозу.

Об этом сообщили в Одесском горсовете.

Одесские власти просят жителей региона быть бдительными и ограничить пребывание на улицах.

Также просят водителей не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач. В результате порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей.

Также жителям Одессы и области напомнили, что из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность, поэтому находиться в пляжной зоне опасно.

Вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. При обнаружении морской мины или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102, —

отметили в сообщении.

Читайте также: В Одесскую область возвращается 30-градусная жара?

Фото иллюстративное.