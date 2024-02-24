Що відзначають 24 лютого: день вторгнення росії та початок війни в Україні та інші події зі святами

Всесвітній день бармена

Святкується для вшанування професійних барменів та їхнього внеску у створення атмосфери та надання якісного обслуговування у барах та ресторанах.

Всесвітній день ковтачів мечів

Виділене свято, присвячене мистецтву фехтування та бойовим мистецтвам, яке вшановує спортсменів та практиків цих видів активності.

Початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Це подія, що викликає світове занепокоєння та реакцію міжнародної спільноти, яка відзначається початком серйозних конфліктів із важкими наслідками.

День народження лотереї

Святкується для вшанування та відзначення початку діяльності лотерей як форми гральної розваги та можливості виграти призи.

Іменини 24 лютого

24 лютого іменини святкують: Гавриїл, Всеволод, Єгор, Дмитро, Захар.

Хто з відомих людей народився 24 лютого

У цей день народилися:

1463 рік: Джованні Піко делла Мірандолла, італійський мислитель-гуманіст;

1597 рік: Венсан Вуатюр, французький поет та член Французької академії;

1619 рік: Шарль Лебрен, французький живописець;

1836 рік: Вінслов Гомер, засновник реалістичного живопису в США;

1842 рік: Арріго Бойто, італійський композитор і поет, автор лібрето до опер Джузеппе Верді;

1863 рік: Порфирій Молчанов, український композитор і педагог;

1865 рік: Іван Липа, український громадський і політичний діяч, письменник;

1885 рік: Станіслав Віткевич, польський есеїст, драматург, філософ і художник;

1898 рік: Курт Танк, німецький авіаційний конструктор і льотчик-випробувач;

1917 рік: Тетяна Яблонська, українська художниця;

1930 рік: Григорій Чапкіс, хореограф і заслужений артист України;

1932 рік: Мішель Легран, композитор, джазовий піаніст і диригент;

1955 рік: Стів Джобс, американський підприємець, засновник та генеральний директор Apple Inc;

1955 рік: Ален Прост, французький автогонщик;

1958 рік: Сільвія Пфейфер, бразильська акторка «мильних опер».

Пам’ятні дати 24 лютого