Що відзначають 24 лютого: день вторгнення росії та початок війни в Україні та інші події зі святами

24 лютого — це день, коли можна відсвяткувати різні події, що мають значення для різних людей. Серед них і День бармена, і народження лотереї.
Всесвітній день бармена
Святкується для вшанування професійних барменів та їхнього внеску у створення атмосфери та надання якісного обслуговування у барах та ресторанах.
Всесвітній день ковтачів мечів
Виділене свято, присвячене мистецтву фехтування та бойовим мистецтвам, яке вшановує спортсменів та практиків цих видів активності.
Початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну
Це подія, що викликає світове занепокоєння та реакцію міжнародної спільноти, яка відзначається початком серйозних конфліктів із важкими наслідками.
День народження лотереї
Святкується для вшанування та відзначення початку діяльності лотерей як форми гральної розваги та можливості виграти призи.
Іменини 24 лютого
24 лютого іменини святкують: Гавриїл, Всеволод, Єгор, Дмитро, Захар.
Хто з відомих людей народився 24 лютого
У цей день народилися:
- 1463 рік: Джованні Піко делла Мірандолла, італійський мислитель-гуманіст;
- 1597 рік: Венсан Вуатюр, французький поет та член Французької академії;
- 1619 рік: Шарль Лебрен, французький живописець;
- 1836 рік: Вінслов Гомер, засновник реалістичного живопису в США;
- 1842 рік: Арріго Бойто, італійський композитор і поет, автор лібрето до опер Джузеппе Верді;
- 1863 рік: Порфирій Молчанов, український композитор і педагог;
- 1865 рік: Іван Липа, український громадський і політичний діяч, письменник;
- 1885 рік: Станіслав Віткевич, польський есеїст, драматург, філософ і художник;
- 1898 рік: Курт Танк, німецький авіаційний конструктор і льотчик-випробувач;
- 1917 рік: Тетяна Яблонська, українська художниця;
- 1930 рік: Григорій Чапкіс, хореограф і заслужений артист України;
- 1932 рік: Мішель Легран, композитор, джазовий піаніст і диригент;
- 1955 рік: Стів Джобс, американський підприємець, засновник та генеральний директор Apple Inc;
- 1955 рік: Ален Прост, французький автогонщик;
- 1958 рік: Сільвія Пфейфер, бразильська акторка «мильних опер».
Пам’ятні дати 24 лютого
- 1457 рік: Поява першої писемної згадки про село Репинне, Міжгірського району Закарпатської області;
- 1466 рік: У Брюгге (Бельгія) відбувається перша відома лотерея, організована вдовою фламандського художника Яна ван Ейка;
- 1768 рік: У Варшаві Росія та Польща укладають договір щодо так званого дисидентського питання;
- 1824 рік: Уряд Її Величності королеви Великої Британії оголошує війну Бірмі;
- 1807 рік: Папа Римський Пій VII підписує буллу In universalis Ecclesiae regimine, яка відновлює Галицьку митрополію;
- 1881 рік: Розпочинається будівництво Панамського каналу;
- 1887 рік: Париж та Брюссель стають першими столицями, які були об’єднані телефонним зв’язком;
- 1918 рік: Естонія проголошує свою незалежність;
- 1919 рік: Уряди України і Польщі підписують угоду про перемир’я;
- 1938 рік: У продаж надходить зубна щітка зі щетиною з нейлону;
- 1942 рік: Починає мовлення радіостанція «Голос Америки» (німецькою мовою);
- 1955 рік: У Багдаді підписують договір (Багдадський пакт) між Іраком і Туреччиною, до якого згодом приєднуються Велика Британія, Іран та Пакистан;
- 1961 рік: Урочисто відкривають аеропорт Орлі у Парижі;
- 1985 рік: Відбуваються останні вибори у Верховній Раді СРСР;
- 1992 рік: Україна встановлює дипломатичні відносини з Республікою Бангладеш;
- 1999 рік: Латвія стає повноправним членом СОТ (Світової організації торгівлі);
- 2008 рік: Фідель Кастро офіційно подає у відставку з поста очільника уряду Куби;
- 2011 рік: Київське «Динамо» на стадіоні «Динамо» перемагає «Бешикташ» з рахунком 4:0 та проходить до 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА;
- 2018 рік: Переможцем українського відбору пісенного конкурсу Євробачення стає MELOVIN, який представляв країну у Португалії з піснею «Under The Ladder».