Що відзначає церква 24 вересня: свята, вшанування святих, прикмети та чого не можна робити

24 вересня у православних вірян день пам’яті святої первомучениці та рівноапостольної Текли.

Що це за день

Текла, учениця апостола Павла, відома своєю безмежною відданістю християнському вченню. Після того, як вона почула проповіді Павла, її життя кардинально змінилося: вона вирішила присвятити себе Христу і відмовилася від шлюбу, що викликало гнів не тільки її нареченого, але й всієї родини. Попри численні переслідування і загрози життю, Текла дивом уникала смерті, що зміцнювало її віру і надихало багатьох християн.

Життя Текли стало символом стійкості та відданості вірі, особливо для жінок, які прагнуть духовного шляху. Її приклад нагадує про важливість непохитності у вірі, навіть перед лицем небезпеки та переслідувань. Свята Текла є покровителькою тих, хто зазнає утисків через свою віру, і для багатьох вона символізує силу духу та надію на Божу підтримку в найтяжчі моменти життя. Її шанують як святу, яка надихає жінок і всіх християн на сміливість та вірність власним переконанням.

Що не можна робити 24 вересня

Не слід погано думати про друзів та рідних.

Не можна зловживати алкоголем.

Забороняється відмовляти нужденним в допомозі.

Народні прикмети 24 вересня

дивилися, який сьогодні день: під дубом лежить багато жолудів — до м’якої зими;

яскраво світить сонце — чекайте на різку зміну погоди;

птахи літають низько — до ранньої та холодної зими;

почути як гримить грім — буде тепла зима;

білка почала линяти від голови до хвоста — до довгої зими.

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