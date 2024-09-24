Что отмечает церковь 24 сентября: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

24 сентября у православных верующих день памяти святой первомученицы и равноапостольной Теклы.

Что это за день

Текла, ученица апостола Павла, известна своей безграничной преданностью христианскому учению. После того, как она услышала проповеди Павла, ее жизнь кардинально изменилась: она решила посвятить себя Христу и отказалась от брака, что вызвало гнев не только ее жениха, но и всей семьи. Несмотря на многочисленные преследования и угрозы жизни, Текла чудом избегала смерти, что укрепляло ее веру и вдохновляло многих христиан.

Жизнь Теклы стала символом стойкости и преданности вере, особенно для женщин, стремящихся к духовному пути. Ее пример напоминает о важности непоколебимости в вере, даже перед лицом опасности и преследований. Святая Текла является покровительницей тех, кто испытывает притеснения из-за своей веры, и для многих она символизирует силу духа и надежду на Божью поддержку в самые тяжелые моменты жизни. Ее почитают как святую, которая вдохновляет женщин и всех христиан на смелость и верность собственным убеждениям.

Что нельзя делать 24 сентября

Не следует плохо думать о друзьях и родных.

Нельзя злоупотреблять алкоголем.

Запрещается отказывать нуждающимся в помощи.

Народные приметы 24 сентября

смотрели, какой сегодня день: под дубом лежит много желудей — к мягкой зиме;

ярко светит солнце — ждите резкой смены погоды;

птицы летают низко — к ранней и холодной зиме;

услышать как гремит гром — будет теплая зима;

белка начала линять от головы до хвоста — к долгой зиме.

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