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Что отмечает церковь 24 сентября: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

Что отмечает церковь 24 сентября: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 24 сентября. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

24 сентября у православных верующих день памяти святой первомученицы и равноапостольной Теклы.

Что это за день

Текла, ученица апостола Павла, известна своей безграничной преданностью христианскому учению. После того, как она услышала проповеди Павла, ее жизнь кардинально изменилась: она решила посвятить себя Христу и отказалась от брака, что вызвало гнев не только ее жениха, но и всей семьи. Несмотря на многочисленные преследования и угрозы жизни, Текла чудом избегала смерти, что укрепляло ее веру и вдохновляло многих христиан.

Жизнь Теклы стала символом стойкости и преданности вере, особенно для женщин, стремящихся к духовному пути. Ее пример напоминает о важности непоколебимости в вере, даже перед лицом опасности и преследований. Святая Текла является покровительницей тех, кто испытывает притеснения из-за своей веры, и для многих она символизирует силу духа и надежду на Божью поддержку в самые тяжелые моменты жизни. Ее почитают как святую, которая вдохновляет женщин и всех христиан на смелость и верность собственным убеждениям.

Что нельзя делать 24 сентября

  • Не следует плохо думать о друзьях и родных.
  • Нельзя злоупотреблять алкоголем.
  • Запрещается отказывать нуждающимся в помощи.

Народные приметы 24 сентября

  • смотрели, какой сегодня день: под дубом лежит много желудей — к мягкой зиме;
  • ярко светит солнце — ждите резкой смены погоды;
  • птицы летают низко — к ранней и холодной зиме;
  • услышать как гремит гром — будет теплая зима;
  • белка начала линять от головы до хвоста — к долгой зиме.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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