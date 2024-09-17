Що відзначає церква 17 вересня: свята, вшанування святих, прикмети та чого не можна робити

17 вересня у православних вірян день пам’яті святої мучениці Софії та її дочок: Віри, Надії і Любові.

Що це за день

Він присвячений подвигу віри цих святих жінок, які жили у Римі в II столітті. Софія, благочестива вдова, виховувала своїх дочок у любові до Бога, даючи їм імена, що символізують головні християнські чесноти. Попри переслідування, родина відкрито сповідувала християнство, що привернуло увагу імператора Адріана, який намагався змусити їх зректися віри. Проте ні Софія, ні її дочки не піддалися на спокуси і загрози імператора, демонструючи непохитну відданість своїй вірі.

Софія стала свідком страшних тортур своїх дочок, яких піддавали жорстоким випробуванням: їх палили на решітках, кидали в піч і киплячу смолу. Проте, за переказами, Божа сила зберегла їхні тіла неушкодженими. Мати, попри біль і втрату, продовжувала підтримувати своїх дочок у їхніх стражданнях. Після того, як Віра, Надія і Любов загинули, Софія поховала їх і, не витримавши горя, померла біля їхньої могили через три дні. Їхній подвиг залишив глибокий слід у християнській історії як символ непохитної віри та материнської любові.

Що не можна робити 17 вересня

Забороняється ходити по росі босоніж.

Не можна думати про негативне.

Жінкам не слід займатися хатніми справами.

Народні прикмети 17 вересня

дивилися, який сьогодні день: листя почало активно опадати — вже починайте готуватися до похолодання;

журавлі у вирій летять — на Покрову чекайте на мороз;

холодна і дощова погода — до ранньої весни;

сонячна і тепла погода — зима буде холодною.

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