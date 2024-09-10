Що відзначає церква 10 вересня: свята, вшанування святих, прикмети та чого не можна робити

10 вересня у православних вірян день пам’яті святих мучениць Минодори, Митродори та Німфодори.

Що це за день

День пам’яті святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори вшановує подвиг трьох рідних сестер, які жили в часи імператора Максиміяна у Витинії. Вони присвятили своє життя служінню Богові, усамітнившись у безлюдному місці для молитви та духовного розвитку. Їхня відданість вірі привернула увагу імператора, який вирішив піддати сестер випробуванню.

Сестри відмовилися зректися християнства, навіть коли їм загрожували жорстокі тортури. Їхня віра залишалася непохитною, і за це вони були страчені. Їхній приклад самопожертви став символом мужності та стійкості для багатьох християн, надихаючи їх на збереження віри, попри будь-які випробування.

Що не можна робити 10 вересня

Жінкам заборонено сваритися з чоловіками, тому що будуть плакати.

В домі не можна залишати безлад.

Не варто згадувати старі образи, сумувати.



Народні прикмети 10 вересня

дивилися, який сьогодні день: на горобині мало ягід — чекайте на суху осінь;

сонячний день — до кінця місяця буде негода;

дощить — до дуже теплої погоди;

багато ягід на горобині — до дощової осені і морозної зими.

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