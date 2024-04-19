Що святкують 19 квітня: День часнику, творчого мислення та інші події

Свята та події 19 квітня

День проліска

Свято, що відзначає важливість збереження природи та біорізноманіття. Пролісок – символ весни, надії та відродження. Цей день нагадує нам про важливість дбайливого ставлення до рослинного світу.

День часнику (Часниковий день)

Свято, пов’язане зі здоров’ям та користю часнику. Часник – це не лише смакова приправа, але й потужний природний антисептик. Його вживання сприяє підвищенню імунітету та загальному зміцненню організму.

День поезії і творчого мислення

Свято, що відзначає роль поезії та творчості в житті людини. Цей день нагадує про важливість вираження своїх думок, почуттів та ідей через слово та мистецтво. Поезія – це мова душі, а творчість – джерело натхнення та розвитку.

Іменини 19 квітня

19 квітня іменини святкують: Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Семен, Ян, Мотрона.

Хто з відомих людей народився 19 квітня

У цей день народилися:

1850 рік: Руфін Судковський, визначний український художник морських пейзажів.

1919 рік: Народився Олександр Сегаль, видатний майстер балетного мистецтва з України.

1990 рік: Михайло Чупрін, офіцер полку «Азов» та Герой України, відомий своєю участю у російсько-українському конфлікті.

Пам’ятні дати 19 квітня