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Що святкують 19 квітня: День часнику, творчого мислення та інші події

Що святкують 19 квітня: День часнику, творчого мислення та інші події

Що святкують в Україні та світі 19 квітня. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.

Свята та події 19 квітня

День проліска

Свято, що відзначає важливість збереження природи та біорізноманіття. Пролісок – символ весни, надії та відродження. Цей день нагадує нам про важливість дбайливого ставлення до рослинного світу.

День часнику (Часниковий день)

Свято, пов’язане зі здоров’ям та користю часнику. Часник – це не лише смакова приправа, але й потужний природний антисептик. Його вживання сприяє підвищенню імунітету та загальному зміцненню організму.

День поезії і творчого мислення

Свято, що відзначає роль поезії та творчості в житті людини. Цей день нагадує про важливість вираження своїх думок, почуттів та ідей через слово та мистецтво. Поезія – це мова душі, а творчість – джерело натхнення та розвитку.

Іменини 19 квітня

19 квітня іменини святкують: Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Семен, Ян, Мотрона.

Хто з відомих людей народився 19 квітня

У цей день народилися:

  • 1850 рік: Руфін Судковський, визначний український художник морських пейзажів.
  • 1919 рік: Народився Олександр Сегаль, видатний майстер балетного мистецтва з України.
  • 1990 рік: Михайло Чупрін, офіцер полку «Азов» та Герой України, відомий своєю участю у російсько-українському конфлікті.

Пам’ятні дати 19 квітня

  • 1506 рік: Лісабонський погром став трагічною подією в історії.
  • 1713 рік: «Прагматична санкція» Карла VI Габсбурга закріплює неподільність володінь Габсбургів.
  • 1775 рік: Лексингтон і Конкорд стають ареною перших битв за незалежність США.
  • 1839 рік: «Лондонський протокол» забезпечує незалежність Бельгії та її нейтралітет.
  • 1850 рік: Підписання договору між Великою Британією та США щодо будівництва Панамського каналу.
  • 1898 рік: Конгрес США визнає незалежність Куби, вимагаючи від Іспанії покинути острів.
  • 1917 рік: Центральна Рада отримує визнання як найвищий орган влади в Україні.
  • 1920 рік: В українській армії офіційно запроваджено вітання «Слава Україні!».
  • 1937 рік: Утворення блоку правих сил в Іспанії під керівництвом генерала Франко.
  • 1941 рік: Сенат США підтримує ідею створення держави Ізраїль.
  • 1943 рік: Варшавське гетто стає місцем повстання проти нацистської окупації.
  • 1947 рік: Індія та Пакистан стають окремими державами за згодою Індійського національного конгресу.
  • 1992 рік: Верховна Рада Вірменії приймає Герб Вірменії.
  • 1999 рік: Рейхстаг у Берліні відкривається як нове місце засідань німецького парламенту.
  • 2005 рік: Бенедикт XVI обирається 265-м Папою Римським.
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