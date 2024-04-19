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Что празднуют 19 апреля: День чеснока, творческого мышления и другие события

Что празднуют 19 апреля: День чеснока, творческого мышления и другие события

Что празднуют в Украине и мире 19 апреля. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.

Праздники и события 19 апреля

День подснежника

Праздник, отмечающий важность сохранения природы и биоразнообразия. Подснежник — символ весны, надежды и возрождения. Этот день напоминает нам о важности бережного отношения к растительному миру.

День чеснока (Чесночный день)

Праздник, связанный со здоровьем и пользой чеснока. Чеснок — это не только вкусовая приправа, но и мощный природный антисептик. Его употребление способствует повышению иммунитета и общему укреплению организма.

День поэзии и творческого мышления

Праздник, отмечающий роль поэзии и творчества в жизни человека. Этот день напоминает о важности выражения своих мыслей, чувств и идей через слово и искусство. Поэзия — это язык души, а творчество — источник вдохновения и развития.

Именины 19 апреля

19 апреля именины празднуют: Виктор, Георгий, Егор, Иван, Семен, Ян, Мотрона.

Кто из известных людей родился 19 апреля

В этот день родились:

  • 1850 год: Руфин Судковский, выдающийся украинский художник морских пейзажей.
  • 1919 год: Родился Александр Сегаль, выдающийся мастер балетного искусства из Украины.
  • 1990 год: Михаил Чуприн, офицер полка «Азов» и Герой Украины, известный своим участием в российско-украинском конфликте.

Памятные даты 19 апреля

  • 1506 год: Лиссабонский погром стал трагическим событием в истории.
  • 1713 год: «Прагматическая санкция» Карла VI Габсбурга закрепляет неделимость владений Габсбургов.
  • 1775 год: Лексингтон и Конкорд становятся ареной первых битв за независимость США.
  • 1839 год: «Лондонский протокол» обеспечивает независимость Бельгии и ее нейтралитет.
  • 1850 год: Подписание договора между Великобританией и США по строительству Панамского канала.
  • 1898 год: Конгресс США признает независимость Кубы, требуя от Испании покинуть остров.
  • 1917 год: Центральная Рада получает признание как высший орган власти в Украине.
  • 1920 год: В украинской армии официально введено приветствие «Слава Украине!».
  • 1937 год: Образование блока правых сил в Испании под руководством генерала Франко.
  • 1941 год: Сенат США поддерживает идею создания государства Израиль.
  • 1943 год: Варшавское гетто становится местом восстания против нацистской оккупации.
  • 1947 год: Индия и Пакистан становятся отдельными государствами с согласия Индийского национального конгресса.
  • 1992 год: Верховный Совет Армении принимает Герб Армении.
  • 1999 год: Рейхстаг в Берлине открывается как новое место заседаний немецкого парламента.
  • 2005 год: Бенедикт XVI избирается 265-м Папой Римским.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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