Что празднуют 19 апреля: День чеснока, творческого мышления и другие события

Что празднуют в Украине и мире 19 апреля. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 19 апреля
День подснежника
Праздник, отмечающий важность сохранения природы и биоразнообразия. Подснежник — символ весны, надежды и возрождения. Этот день напоминает нам о важности бережного отношения к растительному миру.
День чеснока (Чесночный день)
Праздник, связанный со здоровьем и пользой чеснока. Чеснок — это не только вкусовая приправа, но и мощный природный антисептик. Его употребление способствует повышению иммунитета и общему укреплению организма.
День поэзии и творческого мышления
Праздник, отмечающий роль поэзии и творчества в жизни человека. Этот день напоминает о важности выражения своих мыслей, чувств и идей через слово и искусство. Поэзия — это язык души, а творчество — источник вдохновения и развития.
Именины 19 апреля
19 апреля именины празднуют: Виктор, Георгий, Егор, Иван, Семен, Ян, Мотрона.
Кто из известных людей родился 19 апреля
В этот день родились:
- 1850 год: Руфин Судковский, выдающийся украинский художник морских пейзажей.
- 1919 год: Родился Александр Сегаль, выдающийся мастер балетного искусства из Украины.
- 1990 год: Михаил Чуприн, офицер полка «Азов» и Герой Украины, известный своим участием в российско-украинском конфликте.
Памятные даты 19 апреля
- 1506 год: Лиссабонский погром стал трагическим событием в истории.
- 1713 год: «Прагматическая санкция» Карла VI Габсбурга закрепляет неделимость владений Габсбургов.
- 1775 год: Лексингтон и Конкорд становятся ареной первых битв за независимость США.
- 1839 год: «Лондонский протокол» обеспечивает независимость Бельгии и ее нейтралитет.
- 1850 год: Подписание договора между Великобританией и США по строительству Панамского канала.
- 1898 год: Конгресс США признает независимость Кубы, требуя от Испании покинуть остров.
- 1917 год: Центральная Рада получает признание как высший орган власти в Украине.
- 1920 год: В украинской армии официально введено приветствие «Слава Украине!».
- 1937 год: Образование блока правых сил в Испании под руководством генерала Франко.
- 1941 год: Сенат США поддерживает идею создания государства Израиль.
- 1943 год: Варшавское гетто становится местом восстания против нацистской оккупации.
- 1947 год: Индия и Пакистан становятся отдельными государствами с согласия Индийского национального конгресса.
- 1992 год: Верховный Совет Армении принимает Герб Армении.
- 1999 год: Рейхстаг в Берлине открывается как новое место заседаний немецкого парламента.
- 2005 год: Бенедикт XVI избирается 265-м Папой Римским.