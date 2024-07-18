Що думають про Одесу жителі Києва, Дніпра та Львова

Про це йдеться у звіті проєкту Деколонізаця, складеного на підставі національного опитування жителів Києва, Дніпра та Львова.

Дослідження, метою якого є виявлення уявлень українців про Одесу, визначення історико-культурних міфів і стереотипів, пов’язаних з Одесою, було проведено в листопаді 2023 року.

“У нас би так не сказали”: що сподобалося і не сподобалося в Одесі дніпрянам

Серед жителів Дніпра Одесу часто вважають престижним місцем відпочинку, але це пов’язано з високими витратами: “Одеса вважається лакшері відпочинком…, як Туреччина… Аркадія, Ланжерон… Все дуже-дуже дорого…”.

Одесу вважають привабливою та цікавою, зокрема за її архітектуру, культурні заходи та колоритне спілкування з місцевими жителями.

Порівнюючи Одесу з Дніпром, учасники опитування зазначають, що в нашому місті багато пам’яток, більше збереглося історичної архітектури, більше культурних заходів.

Жителі Дніпра відзначають відсутність зручностей для туристів, таких як інформаційні

центри або зручні транспортні маршрути: “Було б дуже зручно, якби був якийсь екранчик, щоб натиснути на нього й уся карта перед очима – як проїхати туди чи

сюди… А то гугл-мапс не завжди правильно все показує…”.

Окремі учасники відзначають незвичний рух транспорту: “їде трамвай – машини не можуть проїхати… усі порушують, їдуть як хочуть…”.

Інші відзначають позитивні враження від екскурсій і місцевого колориту: “Мені загалом Одеса сподобалася. Ці маленькі автобусики екскурсійні з одеським колоритом, з жартами дуже сподобалися”.

Деякі учасники висловлюють свої позитивні враження від архітектури, культурних заходів та інших особливостей міста:

“Ми бачили всі ці маленькі дворики і якісь кафешечки… Я йшла і як дитина “Ах, красиво” і колорит цей… намагалася розглядати все…”. Одна з учасниць сказала: “Ми з людьми спілкувалася і ще ми взяли екскурсію на автобусику, а гід був той, що ще працює у вас на телебаченні одеському…. Він і з радянських фільмів приколи говорив і так жартував… такий гуморний!”.

Дніпряни відзначають різницю у спілкуванні та атмосфері між Одесою та їхнім містом: “Я згадав про колорит ще! Ми коли були в Братиславі в Словаччині, то стояли на зупинці, і раптом підходить якийсь хлопчик, і каже (а ми в 18 році теж ще російською мовою говорили) – о! Якщо ви будете в Одесі, то підходьте, я вам таку екскурсію проведу!!! І це прям людина-колорит! …..У Дніпрі у нас би так не сказали, немає у нас такого!”

Почули від дніпрян і розчарування від деяких очікуваних речей в Одесі: “Було відчуття це – “очікування і реальність” – Потьомкінські сходи – це повинно було бути щось із золотими поручнями!!! А так – пішли і спустилися))))”.

Окремі респонденти вказують на важливість першого враження від соціального середовища. Вони наголошують на протиріччі між красою вокзалу та присутністю безхатченків і ромів, що сплять поруч. І висловлюють сподівання, що місцева влада або громадські організації можуть поліпшити ситуацію навколо вокзалу, зробивши його приємнішим і безпечнішим для туристів.

“Кафешки, їжа, Дерибасівська…”: що приваблює в Одесі киян

Кияни, своєю чергою, відзначають позитивні зміни в Одесі, особливо в плані поширення української мови та патріотичних настроїв серед молоді. Вони зауважують, що місто стало більш відкритим і дружнім до української культури: “Одеса сильно змінилася… Дуже добрі люди, багато української мови… Раніше в Одесі взагалі не було української мови, а зараз і в кафешках… І це не те, що людей змушують, а це така українізація, що піднімається українське коріння в людей. Люди старшого віку 50+ все одно російськомовні, але вони дуже лояльно ставляться… і в міському транспорті всі можуть розмовляти. Раніше в Одесі я б і не запитала українською, а зараз жінки всі дуже привітні і відповідають. Одеса зараз дуже змінилася”.

Одеса приваблює киян своїм багатим культурним життям, зокрема театрами, оперою, джазовими концертами та іншими заходами.

Ще кияни цінують спокійний темп життя в Одесі та її розслаблену атмосферу порівняно з більш динамічною столицею: “Одеса – це лаундж, одесити – це спокій”.

Продовжуючи тематику енергії, ще один учасник опитування порівнює Одесу з жінкою: “Якщо Київ це для мене більш бізнес-місто, чоловіче за енергією, конкурентне місто, то Одеса саме більш культурне, більш жіноче за енергією…”.

Кияни цінують прогулянки Одесою за її унікальну атмосферу, архітектуру та культурні заходи. заходи. Вони висловлюють захоплення від історичних вулиць, двориків і морських пейзажів. Один з учасників висловив захоплення архітектурою та атмосферою Одеси: “Дуже люблю Одесу, там взагалі інший менталітет. Ти йдеш там і просто радієш… Там кожна вулиця, кожен провулок – це все історія”.

Інший учасник поділився своїм досвідом пішохідних прогулянок і відвідування культурних заходів: “Я взимку обійшла всі театри, повністю переглянула репертуари… Я не автомобіліст, і в плані пішохідних прогулянок влітку від 15 станції до Аркадії можна було пройти пішки… Мені було дуже зручно перейти з однієї вулиці на іншу саме для піших прогулянок”.

Деякі кияни також висловили захоплення від відкритих міських просторів, таких як пляжі та набережні: “Я любила пройтися з 15 станції вздовж… але які ж там є дворики чудові!”.

Щодо гастрономічної складової під час подорожі до Одеси, то коментарі свідчать про позитивне ставлення до гастрономічних можливостей Одеси, з акцентом на різноманіття, доступність та атмосферу закладів харчування. Кияни відзначають великий вибір закладів та смачну їжу в центральній частині міста: “Було де придбати недорого випічку, перекус – але теж місця треба знати!”

На окрему увагу заслуговує ставлення одеситів до котів, респонденти фіксують

позитивне ставлення мешканців міста до тварин та їхню готовність піклуватися про них:

“Мене вразила дуже велика кількість котів – і вони всі такі доглянуті, охайні. І навіть коли йде кішка, то всі розійшлися… і вона так по-панськи йде”.

Кияни розчаровані станом історичного центру Одеси, відзначаючи його занедбаність і бруд: “Історичний центр – це жах, усе падає, руйнується, занедбаний, брудний”. “Влітку ми приїхали і було дуже брудно…”.

Також вказують на застарілість і неефективність громадського транспорту в Одесі, точніше згадували про проблеми з комфортом і безпекою в громадському транспорті Одеси, зокрема про “старі маршрутки” та відсутність контролю за оплатою проїзду.

Учасники також звертали увагу на проблеми з інфраструктурою на пляжах, зокрема на відсутність туалетів і забудову прибережних територій. Один із респондентів стверджує, що “на пляжі теж проблема з туалетами… там уже немає і того туалету, який був минулого року”.

Забруднення моря також є гострою проблемою: “Найстрашніше – що міські колектори прямо в море виходять! І ти стоїш у морі й можеш побачити, як біля тебе щось плаває!”.

“Зараз їхати небезпечно!” – думка жителів Львова про Одесу

Львів’яни відзначають унікальність і колорит Одеси, що робить її привабливою для відвідування

відвідування: “Колоритне – це для мене цікаве, воно не схоже на інші міста. Коли я була в Одесі, то здавалося ніби я виїжджаю з країни…”

Львів’яни цінують гастрономічні можливості Одеси, включно з різноманітністю закладів

та культурні заходи: “Зазвичай ми робили собі гастро-тури, а не їхали як у курортне містечко чи на море. Дуже подобався “Сабанєєв”, вони класні майстер-класи проводили, концерти, навіть симфонічні. Ще подобається ресторан “Юг”, Немо – у цьому ресторані теж був офіціант, який не розумів мови, ми відгук залишили і нам відповіли, якусь знижку зробили… “Санторіні”, “Риба” дуже хороші ресторани. Ми так і до Кракова їздили на 2-3 дні “попити кави”, погуляти і в Одесу так само. Дуже шкода, що зараз не можемо так їздити…”

Останні події (атаки дронів, ракетні удари) в Україні та окремо в Одесі вплинули на сприйняття безпеки в Одесі серед львів’ян: “Є таке відчуття, що зараз небезпечно їхати!”. Так само було респонденти висловлюють жаль через обмеження в можливості відвідувати Одесу для відпочинку на морі через ситуацію з безпекою: “Є таке відчуття, що зараз небезпечно їхати!…”

Львів’яни сприймають Одесу як місто з багатою культурою та історією: “…Вони

розповідають саме за Одесу як культурне місто. Я була до 21 року суто погуляти і ми їхали десь на місяць, відпочити просто морально – море, риба, прогулянки, ресторан

“Риба”, це ми з чоловіком дуже любимо. Ми дуже багато пішки гуляємо. Перший раз,

коли ми з чоловіком приїхали …. А в нас із площі Ринок можна вийти на Театральну… А

тут єврейські ці вулички маленькі – ну тут можна просто загубитися… і коли йдеш, то просто милуєшся кожним будинком, кожним поверхом. Навіть будинок з Атлантами, якщо його фотографувати з різних ракурсів, то по-іншому виглядає”.

Враження від пляжів львів’ян ідентичні до думок киян, деякі респонденти висловлюють незадоволення станом пляжів у центрі: “Єдине, що мені не сподобалося, то це брудні пляжі”, “Стосовно моря, то звісно, що в місті брудно, треба їхати на селище Котовського або в інший бік міста, щоб у чистому морі купатися”.

Багато львів’ян зазначають, що основною причиною для відвідування Одеси є можливість купатися і насолоджуватися пляжним відпочинком: “Я б із задоволенням поїхав до Одеси влітку, якби там можна було б у морі скупатися”. Однак, дехто висловлює занепокоєння щодо безпеки через можливість підірватися на міні та забруднення води.

Ставлення львів’ян до Одеси є багатогранним, поєднуючи в собі як позитивне ставлення до культурної специфіки та гастрономії міста, так і негативне сприйняття, пов’язане з інфраструктурними недоліками та мовними розбіжностями, зазначається у звіті.