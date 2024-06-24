Ще більше обмежень на 25 червня: як діятимуть графіки відключення світла

За даними НЕК «Укренерго», завтра, у вівторок, 25 червня 2024 року, на Одещині, як і в усій Україні, застосовуватимуться графіки погодинних відключень електрики протягом доби — з 00:00 до 24:00.
Крім того, повідомляють у компанії, з 02:00 до 05:00 і з 12:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим.
Причиною енергетики назвали зростання енергоспоживання на початку робочого тижня та складну ситуацію в енергосистемі після масованих атак росіян.
Дізнатися графіки відключень у своїй групі одесити можуть у чат-боті ДТЕК у Viber і Telegram, а також на сайті ДТЕК у розділі «Відсутня електроенергія».