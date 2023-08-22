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Схема від прикордонників Одещини: брали чималі гроші за огляд суден (фото)

Схема від прикордонників Одещини: брали чималі гроші за огляд суден (фото)

На Одещині підозрюють начальника та інспектора одного з відділів прикордонслужби Ізмаїльського прикордонного загону підозрюють в організації корупційної схеми. Вони брали гроші за огляд суден, які перетинали державний кордон.

Про це повідомляють в Одеській обласній прокуратурі.

Як встановили слідчі, керівник відділу прикордонної служби організував злочинну схему. Він вимагав від підлеглих співробітників хабарі, які ті мали отримувати від представників компаній за спрощений огляд суден під час прикордонного контролю.

обшук

«Тариф» складав 100 доларів США за морське судно та 50 доларів США за річкове судно. Гроші брали із суден, які перетинали державний кордон – і ті, що прибували, і ті що відбували.

Так, за одну зміну підлеглі мали «заносити» керівнику до 2000 доларів США.

гроші - хабар

Кошти начальник одержував напряму або через свого спільника – інспектора відділу.

Прикордонників затримали після одержання чергового хабаря.

Затримання прикордонників

Правоохоронці задокументували одержання спільниками 3400 доларів США.

Наразі підозрюваним обрано запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави.

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