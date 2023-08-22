Схема от пограничников Одесщины: брали немалые деньги за осмотр судов (фото)

В Одесской области подозревают начальника и инспектора одного из отделов погранслужбы Измаильского пограничного отряда в организации коррупционной схемы. Они брали деньги за осмотр судов, пересекавших государственную границу.

Об этом сообщают в Одесской областной прокуратуре.

Как установили следователи, руководитель отдела пограничной службы организовал преступную схему. Он требовал от подчиненных сотрудников взятки, которые должны получать от представителей компаний за упрощенный осмотр судов во время пограничного контроля.

«Тариф» составлял 100 долларов США за морское судно и 50 долларов США за речное судно. Деньги брали с судов, которые пересекали государственную границу — и прибывающие, и отбывавшие.

Так, за одну смену подчиненные должны были «заносить» руководителю до 2000 долларов США.

Средства начальник получал напрямую или через своего сообщника – инспектора отдела.

Пограничников задержали после получения очередной взятки.

Правоохранители задокументировали получение сообщниками 3400 долларов США.

Подозреваемым избрана мера пресечения – содержание под стражей с альтернативой залогу.

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