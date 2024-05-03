Селище під Одесою може стати містом, а село – селищем

Про це повідомили в Авангардівській селищній раді.

26 січня 2024 року набрав чинності Закон України “Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України”, що дозволяє підвищити статус Авангарду на місто, а села Прилиманське на селище.

У законі йдеться, що село — це населений пункт, де мешкає менше п’яти тисяч осіб, селище має населення понад п’ять тисяч, а місто — понад десять.

Вчені кафедри публічного управління та регіоналістики Одеської політехніки провели науково-дослідну роботу та днями представили своє обґрунтування доцільності зміни категорій населених пунктів Авангардівської громади.

Далі цю роботу представлять на розгляд депутатів Авангардівської селищної ради, проведуть громадське обговорення та подадуть документи з обґрунтуванням до Кабінету Міністрів України.

Історія Авангарду

Селище Авангард, розташоване на полях історичних земель, має цікаву історію. Стародавні кургани свідчать про тисячолітнє минуле цих місць. Заселення тут почалося в XIX столітті, коли Одеса розвивалася бурхливо, а довколишні території не могли залишитися осторонь. Найвідомішим поселенням на той час була дача архієрея, пізніше названа хутором Архієрейський. Під час радянської влади він отримав назву Преображенське, а також іншу назву – Володимирське поселення.

Місцеві жителі займалися городництвом, землеробством, тваринництвом та візництвом, що визначило розвиток економіки регіону. У 1928 році тут було засновано підсобне господарство робітників Одеси, яке отримало назву радгосп “Авангард”.

Юридично його історія починається 22 травня 1995 року, коли житловому масиву радгоспу «Авангард» надали найменування селище міського типу Авангард. За законом від 26 жовтня 2023 р. статус смт було ліквідовано і населений пункт набув статусу селища.

Фото: Авангардівська ОТГ