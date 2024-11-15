Росія підняла в небо бомбардувальники – не ігноруйте сигнал тривоги (ОНОВЛЕНО)

Про це повідомили в повітряних силах України.

За даними моніторингових пабліків, зараз у повітрі 8 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, вони прямують у район Каспійського моря.

Поки що без пусків. Якщо пуски будуть у районі Каспійського моря, ракети очікуємо о 8:30-9:00, повідомляє телеграм-канал «Николаевский Ванек».

«Путіну просто подобається воювати з цивільними. Він не поважає нікого, звичайний, хворий на голову терорист», – зазначають в Одеській ОВА.

За темою: У центрі Одеси горять житлові будинки, є вбиті та поранені (фото та відео)

Інформація буде доповнюватися.

Оновлено

5 бортів ТУ-95мс здійснили пускові маневри в районі Каспію.

Якщо пуски реальні – очікуємо ракети в нашому повітряному просторі близько 09:00, повідомляє телеграм-канал «Николаевский Ванек».