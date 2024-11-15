Россия подняла в небо бомбардировщики — не игнорируйте сигнал тревоги (ОБНОВЛЕНО)

Об этом сообщили в воздушных силах Украины.

По данным мониторинговых пабликов, сейчас в воздухе 8 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, они направляются в район Каспийского моря.

Пока без пусков. Если пуски будут в районе Каспийского моря, ракеты ожидаем в 8:30-9:00, сообщает телеграм-канал «Николаевский Ванек».

«Путину просто нравится воевать с гражданскими. Он не уважает никого, обычный, больной на голову террорист», — отмечают в Одесской ОВА.

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Информация будет дополняться.

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5 бортов ТУ-95мс совершили пусковые манёвры в районе Каспия.

Если пуски реальные — ожидаем ракеты в нашем воздушном пространстве около 09:00, сообщает телеграм-канал «Николаевский Ванек».