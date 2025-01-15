ракети та дрони
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Про це повідомляє телеграм-канал «Одеське життя» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За кілька годин до тривоги і перших вибухів, Росія підняла в небо групи стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому «Оленья» Мурманської області РФ.

Ворожі ракети були вже зафіксовані в Харківській, Сумській, Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській, Хмельницькій і Львівській областях.

Аварійні відключення світла тривають у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Про це повідомляє «Укренерго».

Наразі в Одеській області дано відбій повітряної тривоги.

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