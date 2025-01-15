Об этом сообщает телеграм-канал «Одеське життя» со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

За несколько часов до тревоги и первых взрывов, Россия подняла в небо группы стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома «Оленья» Мурманской области РФ.

Вражеские ракеты были уже зафиксированы в Харьковской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Кировоградской, Хмельницкой и Львовской областях.

Аварийные отключения света идут в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Об этом сообщает «Укрэнерго».

На данный момент в Одесской области дан отбой воздушной тревоги.