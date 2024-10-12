Рівень червоний: хто відчує магнітні бурі в суботу, 12 жовтня

За прогнозами фахівців Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у суботу, 12 жовтня, сонячна активність знизиться до К-індексу 5 (червоний рівень), але все одно залишатиметься відчутною.

Такі бурі можуть негативно позначатися на здоров’ї, особливо у людей із серцево-судинними захворюваннями та гіпертонією.

K-індекс – це показник, що характеризує геомагнітну активність і класифікує геомагнітні бурі. Описує відхилення магнітного поля Землі від норми протягом тригодинного інтервалу. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

Магнітна або як її ще називають сонячна буря – це внутрішні реакції Сонця: викиди сонячної маси, спалахи на поверхні, вибухи та інші реакції, внаслідок яких потужні збурені потоки енергії розлітаються від Сонця в усіх напрямках, зокрема й на Землю. Це явище називають сонячним вітром. Стикаючись із магнітосферою нашої планети, він провокує геомагнітну активність.

Можливі симптоми у людини під час магнітних бурь:

головний біль, мігрень;

нудота;

запаморочення;

біль за очима;

підвищений або знижений тиск;

прискорений пульс;

безсоння;

загострення хронічних захворювань;

болі в м’язах і суглобах;

сильна втома.

Як уберегтися від впливу магнітних бур

Щоб навіть найсильніші бурі пройшли для вас непомітно, лікарі рекомендують дотримуватися правил здорового способу життя: