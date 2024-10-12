Рівень червоний: хто відчує магнітні бурі в суботу, 12 жовтня

Після потужного сонячного спалаху стався викид плазми, спрямований у бік Землі і нашу планету накрила магнітна буря червоного рівня. Її пік припав на п’ятницю, але сьогодні буря залишається досить відчутною.
За прогнозами фахівців Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у суботу, 12 жовтня, сонячна активність знизиться до К-індексу 5 (червоний рівень), але все одно залишатиметься відчутною.
Такі бурі можуть негативно позначатися на здоров’ї, особливо у людей із серцево-судинними захворюваннями та гіпертонією.
K-індекс – це показник, що характеризує геомагнітну активність і класифікує геомагнітні бурі. Описує відхилення магнітного поля Землі від норми протягом тригодинного інтервалу. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
Вибір редакції: Аварійне відкриття замків і дверей в Одесі: виклик майстра – ваше найкраще рішення
Магнітна або як її ще називають сонячна буря – це внутрішні реакції Сонця: викиди сонячної маси, спалахи на поверхні, вибухи та інші реакції, внаслідок яких потужні збурені потоки енергії розлітаються від Сонця в усіх напрямках, зокрема й на Землю. Це явище називають сонячним вітром. Стикаючись із магнітосферою нашої планети, він провокує геомагнітну активність.
Можливі симптоми у людини під час магнітних бурь:
- головний біль, мігрень;
- нудота;
- запаморочення;
- біль за очима;
- підвищений або знижений тиск;
- прискорений пульс;
- безсоння;
- загострення хронічних захворювань;
- болі в м’язах і суглобах;
- сильна втома.
Як уберегтися від впливу магнітних бур
Щоб навіть найсильніші бурі пройшли для вас непомітно, лікарі рекомендують дотримуватися правил здорового способу життя:
- їжте більше сезонних овочів і фруктів, і менше фастфуду, смаженої та гострої їжі, жирних продуктів. Менше соліть страви;
- пийте більше води, зокрема у вигляді чаю, несолодкого компоту, соку. А ось від алкоголю та енергетиків слід відмовитися;
- постарайтеся більше рухатися – зробіть зарядку, прогуляйтеся, влаштуйте пробіжку в повільному темпі;
- за можливості менше нервуйте, уникайте конфліктних ситуацій і джерел стресу;
- регулярно провітрюйте кімнату, особливо перед сном;
- лягайте спати в один і той самий час. Спіть не менше 7 годин на добу;
- якщо самопочуття сильно погіршилося, зверніться до сімейного лікаря.