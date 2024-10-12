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Уровень красный: кто ощутит магнитные бури в субботу, 12 октября

Уровень красный: кто ощутит магнитные бури в субботу, 12 октября

После мощной солнечной вспышки произошел выброс плазмы, направленный в сторону Земли и нашу планету накрыла магнитная буря красного уровня. Ее пик пришелся на пятницу, но сегодня буря остается достаточно ощутимой.

По прогнозам специалистов Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в субботу, 12 октября, солнечная активность снизится до К-индекса 5 (красный уровень), но все равно будет оставаться ощутимой.

Такие бури могут негативно сказываться на здоровье, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией.

K-индекс – это показатель, характеризующий геомагнитную активность и классифицирующий геомагнитные бури. Описывает отклонение магнитного поля Земли от нормы в течение трехчасового интервала. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

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Магнитная или как ее еще называют солнечная буря – это внутренние реакции Солнца: выбросы солнечной массы, вспышки на поверхности, взрывы и другие реакции, в результате которых мощные возмущенные потоки энергии разлетаются от Солнца по всем направлениям, включая Землю. Это явление называют солнечным ветром. Сталкиваясь с магнитосферой нашей планеты, он провоцирует геомагнитную активность.

Возможные симптомы у человека при магнитных бурях:

  • головная боль, мигрень;
  • тошнота;
  • головокружение;
  • боль за глазами;
  • повышенное или пониженное давление;
  • учащенный пульс;
  • бессонница;
  • обострение хронических заболеваний;
  • боли в мышцах и суставах;
  • сильная усталость.

Как уберечься от магнитных бурь

Чтобы даже самые сильные бури прошли для вас незаметно, врачи рекомендуют придерживаться правил здорового образа жизни:

  • ешьте больше сезонных овощей и фруктов, и меньше фастфуда, жареной и острой пищи, жирных продуктов. Меньше солите блюда;
  • пейте больше воды, в том числе в виде чая, несладкого компота, сока. А вот от алкоголя и энергетиков следует отказаться;
  • постарайтесь больше двигаться – сделайте зарядку, прогуляйтесь, устройте пробежку в медленном темпе;
  • по возможности меньше нервничайте, избегайте конфликтных ситуаций и источников стресса;
  • регулярно проветривайте комнату, особенно перед сном;
  • ложитесь спать в одно и то же время. Спите не меньше 7 часов в сутки;
  • если самочувствие сильно ухудшилось, обратитесь к семейному врачу.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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