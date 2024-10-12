Уровень красный: кто ощутит магнитные бури в субботу, 12 октября

После мощной солнечной вспышки произошел выброс плазмы, направленный в сторону Земли и нашу планету накрыла магнитная буря красного уровня. Ее пик пришелся на пятницу, но сегодня буря остается достаточно ощутимой.
По прогнозам специалистов Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в субботу, 12 октября, солнечная активность снизится до К-индекса 5 (красный уровень), но все равно будет оставаться ощутимой.
Такие бури могут негативно сказываться на здоровье, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией.
K-индекс – это показатель, характеризующий геомагнитную активность и классифицирующий геомагнитные бури. Описывает отклонение магнитного поля Земли от нормы в течение трехчасового интервала. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
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Магнитная или как ее еще называют солнечная буря – это внутренние реакции Солнца: выбросы солнечной массы, вспышки на поверхности, взрывы и другие реакции, в результате которых мощные возмущенные потоки энергии разлетаются от Солнца по всем направлениям, включая Землю. Это явление называют солнечным ветром. Сталкиваясь с магнитосферой нашей планеты, он провоцирует геомагнитную активность.
Возможные симптомы у человека при магнитных бурях:
- головная боль, мигрень;
- тошнота;
- головокружение;
- боль за глазами;
- повышенное или пониженное давление;
- учащенный пульс;
- бессонница;
- обострение хронических заболеваний;
- боли в мышцах и суставах;
- сильная усталость.
Как уберечься от магнитных бурь
Чтобы даже самые сильные бури прошли для вас незаметно, врачи рекомендуют придерживаться правил здорового образа жизни:
- ешьте больше сезонных овощей и фруктов, и меньше фастфуда, жареной и острой пищи, жирных продуктов. Меньше солите блюда;
- пейте больше воды, в том числе в виде чая, несладкого компота, сока. А вот от алкоголя и энергетиков следует отказаться;
- постарайтесь больше двигаться – сделайте зарядку, прогуляйтесь, устройте пробежку в медленном темпе;
- по возможности меньше нервничайте, избегайте конфликтных ситуаций и источников стресса;
- регулярно проветривайте комнату, особенно перед сном;
- ложитесь спать в одно и то же время. Спите не меньше 7 часов в сутки;
- если самочувствие сильно ухудшилось, обратитесь к семейному врачу.