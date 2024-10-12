Уровень красный: кто ощутит магнитные бури в субботу, 12 октября

По прогнозам специалистов Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в субботу, 12 октября, солнечная активность снизится до К-индекса 5 (красный уровень), но все равно будет оставаться ощутимой.

Такие бури могут негативно сказываться на здоровье, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией.

K-индекс – это показатель, характеризующий геомагнитную активность и классифицирующий геомагнитные бури. Описывает отклонение магнитного поля Земли от нормы в течение трехчасового интервала. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Магнитная или как ее еще называют солнечная буря – это внутренние реакции Солнца: выбросы солнечной массы, вспышки на поверхности, взрывы и другие реакции, в результате которых мощные возмущенные потоки энергии разлетаются от Солнца по всем направлениям, включая Землю. Это явление называют солнечным ветром. Сталкиваясь с магнитосферой нашей планеты, он провоцирует геомагнитную активность.

Возможные симптомы у человека при магнитных бурях:

головная боль, мигрень;

тошнота;

головокружение;

боль за глазами;

повышенное или пониженное давление;

учащенный пульс;

бессонница;

обострение хронических заболеваний;

боли в мышцах и суставах;

сильная усталость.

Как уберечься от магнитных бурь

Чтобы даже самые сильные бури прошли для вас незаметно, врачи рекомендуют придерживаться правил здорового образа жизни: