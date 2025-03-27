За оцінками військових, наразі російська армія готує плацдарми для наступу, зокрема на Запорізькому напрямку. Контроль над цим регіоном може дозволити ворогу просунутися до Дніпра, а далі у бік Херсона та Одещини. Проте захоплення чотирьох українських обласних центрів є надзвичайно складним завданням для РФ.

Експерти зазначають, що темпи наступу російських військ залишаються низькими. Попри певні переваги, ворог не здатен підтримувати високу інтенсивність бойових дій протягом тривалого часу. За оцінками аналітиків, українська армія готується до можливого загострення ситуації та продовжує зміцнювати оборону.

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