Отключения света

Південний РЕМ

Шукаємо менеджера з продажу реклами

Роботи до 17:00:

  • Абрикосова,
  • А. Ахматової,
  • Дачна, 4/2,
  • Дубовий Гай, 30-38, 51-57,
  • І. Рабіна, 5/гар,
  • Костанді,
  • Купріна,
  • Левітана, 19/3, 19/4, 19/5,
  • Лігінська,
  • Наукова, 1-15,
  • Бориса Едуардса, 28-40,
  • Рибальська,20,
  • Рівності,
  • Сумська,
  • Айвазовського, 34-84,
  • Ак. Вернадського,
  • Харківська,
  • Юннатів, 1-15,
  • Ялинкова,
  • дорога Фонтанська, 106/37, 106/40, 129,
  • Харківська, 20б,
  • пров. 1-й Рівності
  • пров. філософський,
  • пров.1-й Юннатів, 1-12,
  • пров. 2-й Китобійний, 20, 20а, 22,
  • пров. 2-й, 3-й Костанді,
  • пров. 2-й, 3-й Український, 3-6,
  • пров. Математичний, 1-21,
  • пров. Абрикосовий, 1-29,
  • пров. Львівський, 76,
  • пров. Новоукраїнський, 2-31,
  • пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3

Північний РЕМ

Роботи до 17:00-18:00:

  • От. Головатого, 57,
  • Ак. Заболотного, 41а,
  • С. Палія, 92, 94, 96,
  • М.Боровського, 36А.

Центральний РЕМ

Роботи до 17:00-19:00:

  • Ак. Гаркавого, 15, 29-53, 148-156,
  • Ак. Філатова, 49-57,
  • Академічна, 30-52,
  • Аркаса М., 1-74,
  • Ашхабадська, 1-36,
  • Балківська, 1-9,
  • Батуринська, 1-60,
  • Бессарабська, 2-6,
  • Бібліотечна, 1-21а,
  • Болградська, 2-26,
  • Варненська, 2, 2/3, 2/корп.2,4,
  • Ветеранів Праці, 1-49,
  • Героїв Крут, 6-47,
  • Генерала Доватора, 1-62,
  • Героїв Зміїного, 1-79д,
  • Горизонтальна, 10-60,
  • Дальницька, 19,
  • Житомирська, 1-9а, 21-33а, 41, 154-202,
  • Карпатська, 1-22, Кленова, 54,
  • Клинова, 1-60, Крайня, 3-88,
  • Л. Смоленського, 1-51,
  • Липнева, 1-31,
  • Літакова, 44-52,
  • Магістральна, 1-58а,
  • Могилевська, 1-22,
  • Молодіжна, 1а-34,
  • Нескучна, 1а-61,
  • П. Мирного, 1-34,
  • Патріотична, 1-76,
  • П.Лещенка, 1-102,
  • Пироговська, 27, 27а,
  • Південна, 27,
  • Північна, 1-44,
  • Подільська, 2-34,
  • Буковинська, 1-7,
  • Польова, 1-49,
  • Ризька, 1-34,
  • Обліпихова, 1-75,
  • Селянська, 1-37/1,
  • Сільська, 13а,
  • Скиданівська, 3-7/11,
  • Сонячна, 1-41,
  • В. Сосюри, 29-82,
  • Сталепрокатна, 1-41,
  • Творча, 1-51,
  • Тираспільське шосе, 1-17,
  • Тираспольська, 25,
  • Уманська, 1-46а,
  • Умова, 1-29, 75-122,
  • Урожайна, 3-44,
  • Учнівська, 43а, 57-61, 103,
  • Чумацька, 103,
  • пров. Хотинський, 1-24Д,
  • пров. 2-й Куліковський, 4а-7,
  • пров. 2-й Східний, 1-9г,
  • пров. М.Гордієвського, 1-25,
  • пров. Чернівецький, 21-40,
  • просп. Лесі Українки, 1,
  • узвіз Ольгіївський, 8а.

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