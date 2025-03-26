Отключения света

Южный РЭС

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Работы до 17:00:

  • Абрикосовая,
  • А. Ахматовой,
  • Дачная, 4/2,
  • Дубовая Роща, 30-38, 51-57,
  • И. Рабина, 5/гар,
  • Костанди,
  • Куприна,
  • Левитана, 19/3, 19/4, 19/5,
  • Лигинская,
  • Научная, 1-15,
  • Бориса Эдуардса, 28-40,
  • Рыбальская,20,
  • Равенства,
  • Сумская,
  • Айвазовского, 34-84,
  • Ак. Вернадского,
  • Харьковская,
  • Юннатов, 1-15,
  • Елочная,
  • дорога Фонтанская, 106/37, 106/40, 129,
  • Харьковская, 20б,
  • пер. 1-й Равенства
  • переулок философский,
  • переулок 1-й Юннатов, 1-12,
  • переулок 2-й Китобойный, 20, 20а, 22,
  • переулок 2-й, 3-й Костанди,
  • переулок 2-й, 3-й Украинский, 3-6,
  • переулок Математический, 1-21,
  • переулок Абрикосовый, 1-29,
  • переулок Львовский, 76,
  • переулок Новоукраинский, 2-31,
  • переулок Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3

Северный РЭС

Работы до 17:00-18:00:

  • От. Головатого, 57,
  • Ак. Заболотного, 41а,
  • С. Палия, 92, 94, 96,
  • М.Боровского, 36А.

Центральный РЭС

Работы до 17:00-19:00:

  • Ак. Гаркавого, 15, 29-53, 148-156,
  • Ак. Филатова, 49-57,
  • Академическая, 30-52,
  • Аркаса М., 1-74,
  • Ашхабадская, 1-36,
  • Балковская, 1-9,
  • Батуринская, 1-60,
  • Бессарабская, 2-6,
  • Библиотечная, 1-21а,
  • Болградская, 2-26,
  • Варненская, 2, 2/3, 2/корп.2,4,
  • Ветеранов Труда, 1-49,
  • Героев Крут, 6-47,
  • Генерала Доватора, 1-62,
  • Героев Змеиного, 1-79д,
  • Горизонтальная, 10-60,
  • Дальницкая, 19,
  • Житомирская, 1-9а, 21-33а, 41, 154-202,
  • Карпатская, 1-22,
  • Кленовая, 54,
  • Клиновая, 1-60,
  • Крайняя, 3-88,
  • Л. Смоленского, 1-51,
  • Июльская, 1-31,
  • Литакова, 44-52,
  • Магистральная, 1-58а,
  • Могилевская, 1-22,
  • Молодежная, 1а-34,
  • Нескучная, 1а-61,
  • П. Мирного, 1-34,
  • Патриотическая,
  • П.Лещенко, 1-102,
  • Пироговская, 27, 27а,
  • Южная, 27,
  • Северная, 1-44,
  • Подольская, 2-34,
  • Буковинская, 1-7,
  • Полевая, 1-49,
  • Рижская, 1-34,
  • Облепиховая, 1-15,
  • Крестьянская, 1-37/1,
  • Сельская, 13а,
  • Скидановская, 3-7/11,
  • Солнечная, 1-41,
  • В. Сосюры, 29-82,
  • Сталепрокатная, 1-41,
  • Творческая, 1-51,
  • Тираспольское шоссе, 1-17,
  • Тираспольская, 25,
  • Уманская, 1-46а,
  • Умова, 1-29, 75-122,
  • Урожайная, 3-44,
  • Ученическая, 43а, 57-61, 103,
  • Чумацкая, 103,
  • пер. Хотинский, 1-24Д,
  • переулок 2-й Куликовский, 4а-7,
  • переулок 2-й Восточный, 1-9г,
  • переулок М.Гордиевского, 1-25,
  • переулок Черновицкий, 21-40,
  • просп. Леси Украинки, 1,
  • спуск Ольгиевский, 8а.

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