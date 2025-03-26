Южный РЭС
Работы до 17:00:
- Абрикосовая,
- А. Ахматовой,
- Дачная, 4/2,
- Дубовая Роща, 30-38, 51-57,
- И. Рабина, 5/гар,
- Костанди,
- Куприна,
- Левитана, 19/3, 19/4, 19/5,
- Лигинская,
- Научная, 1-15,
- Бориса Эдуардса, 28-40,
- Рыбальская,20,
- Равенства,
- Сумская,
- Айвазовского, 34-84,
- Ак. Вернадского,
- Харьковская,
- Юннатов, 1-15,
- Елочная,
- дорога Фонтанская, 106/37, 106/40, 129,
- Харьковская, 20б,
- пер. 1-й Равенства
- переулок философский,
- переулок 1-й Юннатов, 1-12,
- переулок 2-й Китобойный, 20, 20а, 22,
- переулок 2-й, 3-й Костанди,
- переулок 2-й, 3-й Украинский, 3-6,
- переулок Математический, 1-21,
- переулок Абрикосовый, 1-29,
- переулок Львовский, 76,
- переулок Новоукраинский, 2-31,
- переулок Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3
Северный РЭС
Работы до 17:00-18:00:
- От. Головатого, 57,
- Ак. Заболотного, 41а,
- С. Палия, 92, 94, 96,
- М.Боровского, 36А.
Центральный РЭС
Работы до 17:00-19:00:
- Ак. Гаркавого, 15, 29-53, 148-156,
- Ак. Филатова, 49-57,
- Академическая, 30-52,
- Аркаса М., 1-74,
- Ашхабадская, 1-36,
- Балковская, 1-9,
- Батуринская, 1-60,
- Бессарабская, 2-6,
- Библиотечная, 1-21а,
- Болградская, 2-26,
- Варненская, 2, 2/3, 2/корп.2,4,
- Ветеранов Труда, 1-49,
- Героев Крут, 6-47,
- Генерала Доватора, 1-62,
- Героев Змеиного, 1-79д,
- Горизонтальная, 10-60,
- Дальницкая, 19,
- Житомирская, 1-9а, 21-33а, 41, 154-202,
- Карпатская, 1-22,
- Кленовая, 54,
- Клиновая, 1-60,
- Крайняя, 3-88,
- Л. Смоленского, 1-51,
- Июльская, 1-31,
- Литакова, 44-52,
- Магистральная, 1-58а,
- Могилевская, 1-22,
- Молодежная, 1а-34,
- Нескучная, 1а-61,
- П. Мирного, 1-34,
- Патриотическая,
- П.Лещенко, 1-102,
- Пироговская, 27, 27а,
- Южная, 27,
- Северная, 1-44,
- Подольская, 2-34,
- Буковинская, 1-7,
- Полевая, 1-49,
- Рижская, 1-34,
- Облепиховая, 1-15,
- Крестьянская, 1-37/1,
- Сельская, 13а,
- Скидановская, 3-7/11,
- Солнечная, 1-41,
- В. Сосюры, 29-82,
- Сталепрокатная, 1-41,
- Творческая, 1-51,
- Тираспольское шоссе, 1-17,
- Тираспольская, 25,
- Уманская, 1-46а,
- Умова, 1-29, 75-122,
- Урожайная, 3-44,
- Ученическая, 43а, 57-61, 103,
- Чумацкая, 103,
- пер. Хотинский, 1-24Д,
- переулок 2-й Куликовский, 4а-7,
- переулок 2-й Восточный, 1-9г,
- переулок М.Гордиевского, 1-25,
- переулок Черновицкий, 21-40,
- просп. Леси Украинки, 1,
- спуск Ольгиевский, 8а.