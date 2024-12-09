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Ремонтні роботи в Одесі: список вулиць, де не буде світла сьогодні

Ремонтні роботи в Одесі: список вулиць, де не буде світла сьогодні

У понеділок, 9 грудня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові ремонтні роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без світла. Енергетики повідомляють адреси вимкнень.

Південний РЕМ

Роботи до 17.00:

  • Сьома, 3, 1,
  • Проектована, 6/1.

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Роботи до 19.00:

  • Абрикосова,
  • Дачна, 4/2,
  • Довга,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Лігінська (Макаренка), 1-33,
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в,
  • Рибальська, 20,
  • Рівності, 84, 88, 91, 98-104,195,
  • Айвазовського (Тімірязєва),
  • дорога Фонтанська, 106/37, 106/40,
  • пров. 1-й Рівності, 86, 90, 197,
  • пров. Абрикосовий, 1-43,
  • Рівності, 92,
  • пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3.

Північний РЕМ

Роботи до 19.00:  

  • Миколи Боровського, 1/17корп.2

Центральний РЕМ

Роботи до 17.00:

  • Базарна, 77, 85,
  • Богдана Хмельницького, 4-14,
  • Велика Арнаутська, 86-123,
  • Заславського, 27-33,  38,
  • Європейська, 2, 4,
  • Літвака Бориса, 32/34,
  • Мала Арнаутська, 100-119,
  • Мечникова, 92-100,
  • Новощепний ряд, 11, 13, 19,
  • Пантелеймонівська, 95,
  • Преображенська, 81-85,
  • Старопортофранківська, 101-143,
  • Утьосова, 13, 16,
  • площа Європейська, 4а, 6,
  • пров. Книжковий, 1-23,
  • узвіз Військовий, 3.

Роботи до 19.00:

  • Б-р Французький, 14,а,б,
  • Ближні Млини (Кондренка), 97,97а,99,
  • Академічна, 10, 10а,
  • Йоганна Гена (Бажана), 1-20,
  • Богуна, 6а,12/2, 21,
  • Велика Арнаутська, 33-53,
  • Малішевського (Гастело), 9-55,
  • Гімназична, 3-30,
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 30-49,
  • Канатна, 72-78,
  • Квіткова, 1-21,
  • Квітнева, 20-33/1,
  • Клименка, 25, 33в,
  • Князівська, 6,
  • Кордонна, 25-74,
  • Косяченка Олексія, 1-54/2,
  • Олександра Станкова (Лейтенанта Шмідта), 1-17,
  • Мала Арнаутська, 36-59,
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27а,
  • Новосельського, 9, 20, 22,
  • Вадима Корженка (Осипова), 37, 39, 41, 45, 50/52,
  • Пантелеймонівська, 7, 9, 44, 46, 48, 56,
  • Пастера, 8-12, Платанова,
  • Італійська (Пушкінська), 41-71,
  • Радісна, 114, 116,
  • Святослава Ріхтера,
  • Сєченова, 3,7,9,
  • Сільська, 29-44,
  • Тетяни Тесс, 1-19г, 34а, 43б,
  • Туристська, 7-а, 8а, 8б, 9, 14, 15,
  • Успенська, 61,
  • пров. 1-й, 2-й Бузковий,
  • пров. Бузьковий, 2/корп.2,
  • пров. Квітковий, 10,
  • пров. Килимовий, 5,7,9,
  • Ольги Благовидової (Кострова), 7 – 37,
  • проїзд Бузьковий, 1-6.
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