Ремонтні роботи в Одесі: список вулиць, де не буде світла сьогодні

У понеділок, 9 грудня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові ремонтні роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без світла. Енергетики повідомляють адреси вимкнень.
Південний РЕМ
Роботи до 17.00:
- Сьома, 3, 1,
- Проектована, 6/1.
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Роботи до 19.00:
- Абрикосова,
- Дачна, 4/2,
- Довга,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Лігінська (Макаренка), 1-33,
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в,
- Рибальська, 20,
- Рівності, 84, 88, 91, 98-104,195,
- Айвазовського (Тімірязєва),
- дорога Фонтанська, 106/37, 106/40,
- пров. 1-й Рівності, 86, 90, 197,
- пров. Абрикосовий, 1-43,
- Рівності, 92,
- пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3.
Північний РЕМ
Роботи до 19.00:
- Миколи Боровського, 1/17корп.2
Центральний РЕМ
Роботи до 17.00:
- Базарна, 77, 85,
- Богдана Хмельницького, 4-14,
- Велика Арнаутська, 86-123,
- Заславського, 27-33, 38,
- Європейська, 2, 4,
- Літвака Бориса, 32/34,
- Мала Арнаутська, 100-119,
- Мечникова, 92-100,
- Новощепний ряд, 11, 13, 19,
- Пантелеймонівська, 95,
- Преображенська, 81-85,
- Старопортофранківська, 101-143,
- Утьосова, 13, 16,
- площа Європейська, 4а, 6,
- пров. Книжковий, 1-23,
- узвіз Військовий, 3.
Роботи до 19.00:
- Б-р Французький, 14,а,б,
- Ближні Млини (Кондренка), 97,97а,99,
- Академічна, 10, 10а,
- Йоганна Гена (Бажана), 1-20,
- Богуна, 6а,12/2, 21,
- Велика Арнаутська, 33-53,
- Малішевського (Гастело), 9-55,
- Гімназична, 3-30,
- Йозефа Прибіка (Мінська), 30-49,
- Канатна, 72-78,
- Квіткова, 1-21,
- Квітнева, 20-33/1,
- Клименка, 25, 33в,
- Князівська, 6,
- Кордонна, 25-74,
- Косяченка Олексія, 1-54/2,
- Олександра Станкова (Лейтенанта Шмідта), 1-17,
- Мала Арнаутська, 36-59,
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27а,
- Новосельського, 9, 20, 22,
- Вадима Корженка (Осипова), 37, 39, 41, 45, 50/52,
- Пантелеймонівська, 7, 9, 44, 46, 48, 56,
- Пастера, 8-12, Платанова,
- Італійська (Пушкінська), 41-71,
- Радісна, 114, 116,
- Святослава Ріхтера,
- Сєченова, 3,7,9,
- Сільська, 29-44,
- Тетяни Тесс, 1-19г, 34а, 43б,
- Туристська, 7-а, 8а, 8б, 9, 14, 15,
- Успенська, 61,
- пров. 1-й, 2-й Бузковий,
- пров. Бузьковий, 2/корп.2,
- пров. Квітковий, 10,
- пров. Килимовий, 5,7,9,
- Ольги Благовидової (Кострова), 7 – 37,
- проїзд Бузьковий, 1-6.