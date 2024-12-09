Новости Одессы и Одесской области

Ремонтные работы в Одессе: список улиц, где не будет света сегодня

Ремонтные работы в Одессе: список улиц, где не будет света сегодня

В понедельник, 9 декабря 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без света. Энергетики сообщают адреса выключений.

Южный РЭС

Работы до 17.00:

  • Седьмая, 3, 1,
  • Проектируемая, 6/1.

Читайте также: Будут ли нет отключать в Одессе свет: графики на понедельник, 9 декабря

Работы до 19.00:

  • Абрикосовая,
  • Дачная, 4/2,
  • Долгая,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Лигинская (Макаренко), 1-33,
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в,
  • Рыбальская, 20,
  • Равенства, 84, 88, 91, 98-104,195,
  • Айвазовского (Тимирязева),
  • дорога Фонтанская, 106/37, 106/40,
  • пер. 1-й Равенства, 86, 90, 197,
  • пер. Абрикосовый, 1-43,
  • Равенства, 92,
  • пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3.

Северный РЭС

Работы до 19.00:

  • Николая Боровского, 1/17корп.2

Центральный РЭС

Работы до 17.00:

  • Базарная, 77, 85,
  • Богдана Хмельницкого, 4-14,
  • Большая Арнаутская, 86-123,
  • Заславского, 27-33, 38,
  • Европейская, 2, 4,
  • Литвака Бориса, 32/34,
  • Малая Арнаутская, 100-119,
  • Мечникова, 92-100,
  • Новощепной ряд, 11, 13, 19,
  • Пантелеймоновская, 95,
  • Преображенская, 81-85,
  • Старопортофранковская, 101-143,
  • Утесова, 13, 16,
  • площадь Европейская, 4а, 6,
  • пер. Книжный, 1-23,
  • спуск Военный, 3.

Работы до 19.00:

  • Б-р Французский, 14,а,б,
  • Ближние Мельницы (Кондренко), 97,97а,99,
  • Академическая, 10, 10а,
  • Иоганна Гена (Бажана), 1-20,
  • Богуна, 6а,12/2, 21,
  • Большая Арнаутская, 33-53,
  • Малишевского (Гастело), 9-55,
  • Гимназическая, 3-30,
  • Йозефа Прибика (Минская), 30-49,
  • Канатная, 72-78,
  • Цветочная, 1-21,
  • Апрельская, 20-33/1,
  • Клименко, 25, 33в,
  • Княжеская, 6,
  • Кордонная, 25-74,
  • Косяченко Алексея, 1-54/2,
  • Александра Станкова (Лейтенанта Шмидта), 1-17,
  • Малая Арнаутская, 36-59,
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а,
  • Новосельского, 9, 20, 22,
  • Вадима Корженко (Осипова), 37, 39, 41, 45, 50/52,
  • Пантелеймоновская, 7, 9, 44, 46, 48, 56,
  • Пастера, 8-12,
  • Платанова,
  • Итальянская (Пушкинская), 41-71,
  • Радостная, 114, 116,
  • Святослава Рихтера,
  • Сеченова, 3,7,9,
  • Сельская, 29-44,
  • Татьяны Тесс, 1-19г, 34а, 43б,
  • Туристская, 7-а, 8а, 8б, 9, 14, 15,
  • Успенская, 61,
  • пер. 1-й, 2-й Сиреневый,
  • пер. Бузьковый, 2/корп.2,
  • переулок Цветочный, 10,
  • переулок Ковровый, 5,7,9,
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 7 — 37,
  • проезд Бузковый, 1-6.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua