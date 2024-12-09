Ремонтные работы в Одессе: список улиц, где не будет света сегодня

В понедельник, 9 декабря 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без света. Энергетики сообщают адреса выключений.
Южный РЭС
Работы до 17.00:
- Седьмая, 3, 1,
- Проектируемая, 6/1.
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Работы до 19.00:
- Абрикосовая,
- Дачная, 4/2,
- Долгая,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Лигинская (Макаренко), 1-33,
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в,
- Рыбальская, 20,
- Равенства, 84, 88, 91, 98-104,195,
- Айвазовского (Тимирязева),
- дорога Фонтанская, 106/37, 106/40,
- пер. 1-й Равенства, 86, 90, 197,
- пер. Абрикосовый, 1-43,
- Равенства, 92,
- пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3.
Северный РЭС
Работы до 19.00:
- Николая Боровского, 1/17корп.2
Центральный РЭС
Работы до 17.00:
- Базарная, 77, 85,
- Богдана Хмельницкого, 4-14,
- Большая Арнаутская, 86-123,
- Заславского, 27-33, 38,
- Европейская, 2, 4,
- Литвака Бориса, 32/34,
- Малая Арнаутская, 100-119,
- Мечникова, 92-100,
- Новощепной ряд, 11, 13, 19,
- Пантелеймоновская, 95,
- Преображенская, 81-85,
- Старопортофранковская, 101-143,
- Утесова, 13, 16,
- площадь Европейская, 4а, 6,
- пер. Книжный, 1-23,
- спуск Военный, 3.
Работы до 19.00:
- Б-р Французский, 14,а,б,
- Ближние Мельницы (Кондренко), 97,97а,99,
- Академическая, 10, 10а,
- Иоганна Гена (Бажана), 1-20,
- Богуна, 6а,12/2, 21,
- Большая Арнаутская, 33-53,
- Малишевского (Гастело), 9-55,
- Гимназическая, 3-30,
- Йозефа Прибика (Минская), 30-49,
- Канатная, 72-78,
- Цветочная, 1-21,
- Апрельская, 20-33/1,
- Клименко, 25, 33в,
- Княжеская, 6,
- Кордонная, 25-74,
- Косяченко Алексея, 1-54/2,
- Александра Станкова (Лейтенанта Шмидта), 1-17,
- Малая Арнаутская, 36-59,
- Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а,
- Новосельского, 9, 20, 22,
- Вадима Корженко (Осипова), 37, 39, 41, 45, 50/52,
- Пантелеймоновская, 7, 9, 44, 46, 48, 56,
- Пастера, 8-12,
- Платанова,
- Итальянская (Пушкинская), 41-71,
- Радостная, 114, 116,
- Святослава Рихтера,
- Сеченова, 3,7,9,
- Сельская, 29-44,
- Татьяны Тесс, 1-19г, 34а, 43б,
- Туристская, 7-а, 8а, 8б, 9, 14, 15,
- Успенская, 61,
- пер. 1-й, 2-й Сиреневый,
- пер. Бузьковый, 2/корп.2,
- переулок Цветочный, 10,
- переулок Ковровый, 5,7,9,
- Ольги Благовидовой (Кострова), 7 — 37,
- проезд Бузковый, 1-6.