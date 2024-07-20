Ремонт затягнувся: мешканці трьох районів Одеси понад добу провели без води

Ремонт затягнувся: мешканці трьох районів Одеси понад добу провели без води

Близько 300 тисяч одеситів через прорив старовинного чавунного трубопроводу понад добу з 18 липня до вечора 19 липня страждали без води у 35-градусну спеку. Без води опинилися мешканці всього Приморського району, частково Київського і Хаджибейського. Ремонт затягувався, а строки постійно переносилися.

Люди сподівалися, що вода з’явиться, але марно. До того ж підвіз технічної води теж виявився недоступним. Міські бювети працювали до 22:00, але там були великі черги.

Подача води розпочалася 19 липня приблизно о 21:30, але не на повну потужність. Тож ще кілька годин зайняв процес «розгону» насосів. Комунальники пояснили, що насоси запускаються поступово, аби не викликати аварійних пошкоджень. Для забезпечення належного тиску у висотних будинках працюють підкачувальні насосні станції, а також заповнюються резервуари для води.

Якщо у когось вода так і не з’явилася, необхідно звернутися до балансоутримувача внутрішньобудинкових мереж (ЖКС, кооператив, ОСББ, керуюча компанія) і уточнити, чи приходить вода на точці підключення будинку.

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