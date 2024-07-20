Ремонт затянулся: жители трех районов Одессы более суток провели без воды

Ремонт затянулся: жители трех районов Одессы более суток провели без воды

Около 300 тысяч одесситов из-за прорыва старинного чугунного трубопровода более суток с 18 июля до вечера 19 июля страдали без воды в 35-градусную жару. Без воды оказались жители всего Приморского района, частично Киевского и Хаджибейского. Ремонт затягивался, а сроки постоянно переносились.

Люди надеялись, что вода появится, но тщетно. К тому же подвоз технической воды тоже оказался недоступным. Городские бюветы работали до 22:00, но там были большие очереди.

Подача воды началась 19 июля примерно в 21:30, но не на полную мощность. Поэтому еще несколько часов занял процесс «разгона» насосов. Коммунальщики объяснили, что насосы запускаются постепенно, чтобы не вызвать аварийных повреждений. Для обеспечения надлежащего давления в высотных домах работают подкачивающие насосные станции, а также заполняются резервуары для воды.

Если у кого-то вода так и не появилась, необходимо обратиться к балансодержателю внутридомовых сетей (ЖКС, кооператив, ОСМД, управляющая компания) и уточнить, приходит ли вода на точке подключения дома.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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