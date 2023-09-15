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Ремонт водопроводу на площі Толбухіна: можливі відключення води та складнощі для дорожнього руху

Ремонт водопроводу на площі Толбухіна: можливі відключення води та складнощі для дорожнього руху

У зв’язку із проведенням аварійний робіт з усунення течі водопроводу, тимчасово ускладнено рух автомобільного та громадського транспорту на площі Толбухіна.

Про це повідомили в “Інфоксводоканалі”.

Фахівці наразі проводять ремонтні роботи з розкопками на проїжджій частині. Першочергове завдання — полагодити трубу, щоб відновити водопостачання прилеглим будинкам. Після цього, компанія буде проводити роботи із заміни аварійної ділянки водоводу на нову сучасну трубу.

В Інфоксводоканалі зазначили, що трубопроводи з часом зношуються та потребують заміни. На закупівлю нових труб та роботи з їх прокладання необхідні чималі витрати. Ціни на матеріали зросли в декілька разів, тому коштів вистачає тільки на саме необхідне.

“Звертаємось із проханням до всіх споживачів, які заборгували за надані послуги майже півмільярда гривень, погасити заборгованість, адже за ці кошти можна купити тисячі метрів нових труб та знизити кількість аварійних проривів.
Зараз наші працівники на площі Толбухіна намагаються працювати під тиском у системі, щоб не відключати значну частину споживачів та усунути аварію до кінця сьогоднішнього дня.
Маємо окрему пропозицію для “диванних експертів”, критиків або тих, хто у пошуках роботи, – якщо маєте відповідну освіту – приєднуйтесь до команди наших слюсарів, є вакансіі. Умови праці на фото та відео, безкоштовні SPA процедури входять до соц.пакету”, – повідомили у компанії.

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