Война, день 778-й: ночью под прицелом агрессора была энергетика, последствия уточняются

Начался семьсот семьдесят восьмой день войны россии против Украины. Пока ситуация на фронте остается без существенных изменений, российские террористы продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру Украины.
Ночью, 11 апреля, оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине, запустив более 40 ракет и еще около 40 ударных дронов.
По предварительной информации, силами и средствами противовоздушной обороны Украины 37 из 40 БпЛА были уничтожены.
В Силах обороны юга сообщили, что в Одесской области было уничтожено 7 дронов. Обломки сбитых дронов вызвали возгорание на территории энергетического объекта. Пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали.
Всего в операционной зоне Сил обороны юга Украины уничтожен 21 дрон.
Также ночью ВСУ сбили 18 ракет из 42-х, сообщают Воздушные силы.
По Украине было запущено:
- 20 крылатых ракет Х-101/Х-555 — сбито 16,
- 6 ракет «Кинжал»,
- 12 баллистических ракет С-300,
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 — сбиты две.
Уже сейчас известно о ряде прилетов. В Киевской области ракеты и дроны поразили объект инфраструктуры, там сейчас тушат пожар.
Министр энергетики Галущенко заявил, что атакованы объекты генерации и системы передачи в Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях.
Среди них — две теплоэлектростанции ДТЭК, где серьезно повреждено оборудование.
Самая сложная ситуация после ночного и утреннего обстрелов — в Харьковской области. Там больше 10 ракетных ударов только по городу, сообщил замглавы ОП Алексей Кулеба.
Более 200 тысяч абонентов Харьковщины остались без электричества, введены графики аварийных отключений.
О ситуации на фронте на утро 11 апреля
За прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений, враг нанес 8 ракетных и 93 авиационных удара, совершил 78 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Авиация Сил обороны нанесла удары по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 артиллерийской системе и 1 станции РЭБ противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 9 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.
Потери оккупантов на утро 11 апреля
Силы обороны за сутки ликвидировали:
- 810 оккупантов,
- 5 танков,
- 12 бронемашин,
- 48 артсистем,
- 34 БПЛА,
- 56 ед. авто и спецтехники.