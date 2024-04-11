Война, день 778-й: ночью под прицелом агрессора была энергетика, последствия уточняются

Ночью, 11 апреля, оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине, запустив более 40 ракет и еще около 40 ударных дронов.

По предварительной информации, силами и средствами противовоздушной обороны Украины 37 из 40 БпЛА были уничтожены.

В Силах обороны юга сообщили, что в Одесской области было уничтожено 7 дронов. Обломки сбитых дронов вызвали возгорание на территории энергетического объекта. Пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали.

Всего в операционной зоне Сил обороны юга Украины уничтожен 21 дрон.

Также ночью ВСУ сбили 18 ракет из 42-х, сообщают Воздушные силы.

По Украине было запущено:

20 крылатых ракет Х-101/Х-555 — сбито 16,

6 ракет «Кинжал»,

12 баллистических ракет С-300,

4 управляемые авиационные ракеты Х-59 — сбиты две.

Уже сейчас известно о ряде прилетов. В Киевской области ракеты и дроны поразили объект инфраструктуры, там сейчас тушат пожар.

Министр энергетики Галущенко заявил, что атакованы объекты генерации и системы передачи в Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях.

Среди них — две теплоэлектростанции ДТЭК, где серьезно повреждено оборудование.

Самая сложная ситуация после ночного и утреннего обстрелов — в Харьковской области. Там больше 10 ракетных ударов только по городу, сообщил замглавы ОП Алексей Кулеба.

Более 200 тысяч абонентов Харьковщины остались без электричества, введены графики аварийных отключений.

О ситуации на фронте на утро 11 апреля

За прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений, враг нанес 8 ракетных и 93 авиационных удара, совершил 78 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 артиллерийской системе и 1 станции РЭБ противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 9 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Потери оккупантов на утро 11 апреля

Силы обороны за сутки ликвидировали: