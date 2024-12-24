Прогноз сонячної активності: чи будуть магнітні бурі 24 грудня

Сьогодні, 24 грудня 2024 року, істотних магнітних бур на Землі не очікується.
За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у вівторок, 24 грудня, очікується сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.
Нагадаємо, геомагнітні коливання, спалахи на Сонці та підвищена сонячна активність можуть нести загрозу для здоров’я та самопочуття людей, особливо для тих, хто має хронічні хвороби. Особливо уважними до свого здоров’я в цей період слід бути людям із гіпертонією та хворобами серця і судин. Більшість людей у дні магнітних бур скаржаться на млявість, втому, сонливість, труднощі з концентрацією та головний біль.
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Щоб благополучно пережити несприятливі дні, лікарі радять:
- заздалегідь зробити ревізію домашньої аптечки, перевірити, чи є всі ліки від загострення хронічних захворювань;
- пам’ятати про здоровий спосіб життя, гуляти на свіжому повітрі, дотримуватися правил здорового харчування;
- повноцінно відпочивати і спати вночі (для дорослих людей це близько 8 годин на добу);
- пити негазовану воду, трав’яний чай, тимчасово відмовитися від кави та алкоголю.