Прогноз синоптиків на вівторок, 3 вересня: літо ще з нами

Завтра, у вівторок, 3 вересня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується комфортна тепла погода. Місцями невеликий дощ.
Прогноз погоди в Одесі на 3 вересня
Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 19-21°C, вдень 28-30°C.
Температура морської води 22-23°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 3 вересня
Мінлива хмарність. Вдень місцями невеликий дощ.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 17-22°C, вдень 27-32°C.
На автошляхах області видимість добра.