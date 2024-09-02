Прогноз синоптиков на вторник, 3 сентября: лето еще с нами

Завтра, во вторник, 3 сентября 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается комфортная теплая погода. Местами небольшой дождь.
Прогноз погоды в Одессе на 3 сентября
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 19-21°C, днем 28-30°C.
Температура морской воды 22-23°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 3 сентября
Переменная облачность. Днем местами небольшой дождь.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 17-22°C, днем 27-32°C.
На автодорогах области видимость хорошая.