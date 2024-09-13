Прогноз синоптиків на суботу, 14 вересня: дощ з грозою

Завтра, у суботу, 14 вересня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується невеликий дощ та гроза вдень.
Прогноз погоди в Одесі на 14 вересня
Хмарно. Помірний дощ. Вдень гроза.
Вітер південно-східний, 9-14 м/с. Температура вночі 19-21°C, вдень 24-26°C.
Температура морської води 21-22°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 14 вересня
Хмарно. Помірний дощ, вночі та вранці місцями значний. Гроза.
Вітер південно-східний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 16-21°C, вдень 22-27°C.
На автошляхах області місцями видимість під час дощу 1-2 км.